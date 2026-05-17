به دنبال جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، گروه‌های همبستگی عرب خلیج فارس در حال ارزیابی توانایی ساخت خط لوله جدید برای صادرات نفت و گاز به مصرف‌های جهانی هستند. طبق این گزارش، برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، کاهش واردات نفت و گاز از طریق تنگه، به صورت فنی امکان‌پذیر است. در ادامه، مزیت‌ها و معایب این روش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

با توجه به گزارشی به نقل از بیزینس تایمز، گروه‌های همبستگی عربی خلیج فارس در حال تأیید امکان سنجی برای ساخت خطوط لوله برای صادرات نفت و گاز به مصرف‌کنندگان جهانی در پی جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران هستند.

طبق این گزارش، کاهش وابستگی به تنگه هرمز به عنوان موانع اصلی برای این کشورها، به صورت فنی امکان‌پذیر است اما تلاش‌های بسیار پرهزینه خواهد بود و بعید به نظر می‌رسد که این کشورها بتوانند حجم بسیار بیشتری از نفت و گاز را که به واسطه عبور از تنگه هرمز امکان‌پذیر است، از طریق خطوط لوله صادر کنند. در بهترین حالت، خطوط لوله جدید می‌توانند بخشی از وابستگی به تنگه هرمز را کاهش دهند، اما به طور کلی این وابستگی را نخواهند توانست از بین ببرند





