قیمت نفت برنت با افزایش ۲۶ سنت به ۱۰۵ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با افزایش ۳۲ سنت به ۱۰۱ دلار و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید. ترامپ با استقبال گرمی در پکن، قبل از مذاکرات با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روبرو شد. تحلیلگران شرکت مالی آی ان جی در یادداشتی گفتند که قیمت نفت در حالت انتظار و مشاهده است و افزودند که بازار ممکن است بیش از حد به مذاکرات آمریکا و چین امید بسته باشد. آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که عرضه جهانی نفت امسال از کل تقاضا کمتر خواهد بود، زیرا جنگ به تولید نفت خاورمیانه آسیب زده و ذخایر نفت را با سرعت بیسابقهای کاهش میدهد.
