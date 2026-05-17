قیمت طلا و سکه در نوسان محدود، ثبات دلار و تعطیلی بازارهای جهانی طلا فضای آرامی را در بازار فلز زرد رقم زد

قیمت طلا و سکه روز یکشنبه با نوسانات محدود همراه شد که ثبات دلار در سطح ۱۸۰ هزار تومان و تعطیلی بازارهای جهانی طلا، فضای نسبتاً آرامی را در بازار فلز زرد رقم زد. در این میان طلا با افت نسبی در معاملات عصرگاهی به کانال ۱۹ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد و قطعات سکه نیز بدون تغییر معامله شدند.

در این میان طلا با افت نسبی در معاملات عصرگاهی به کانال ۱۹ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد و قطعات سکه نیز بدون تغییر معامله شدند. قیمت طلا و سکه روز یکشنبه با روند نامتوازنی بازگشایی شد. قیمت طلا رشد کرد و سکه‌های سنگین کاهشی شدند. سایر قطعات سکه یا با رشد محدودی معامله شدند و یا ثابت ماندند.

در معاملات عصرگاهی غیر از افت ۵۰۰ هزار تومانی ربع سکه سایر قطعات سکه روی رقم ابتدای معاملات ایستادند و تغییر ارزش نداشتند؛ اما قیمت طلا کاهشی شد و طلا در کانال ۱۹ میلیون تومانی عقب‌نشینی کرد. گفتنی است تثبیت قیمت دلار روی رقم ۱۸۰ هزار تومانی در دومین روز هفته و تعطیلی پایان هفته بازارهای جهانی، ثبات نسبی قیمت طلا و سکه را رقم زد.

معامله‌گران ابهامات سیاسی را در احتیاط معامله‌گران دخیل می‌دانند و معتقدند اخبار سیاسی فارغ از متغیرهای بنیادی اقتصاد، می‌تواند به بازارهای مالی خط دهد؛ به همین دلیل آنها بازارها را در شرایط کنونی، خبرمحور می‌دانند. کارشناسان اقتصادی در صورت تداوم ثبات دلار در محدوده ۱۸۰ هزار تومان و نبود تغییر محسوس در اونس جهانی طلا، معتقدند قیمت طلا و سکه در معاملات دوشنبه نیز با نوسان محدود همراه است.

آنها در این شرایط قیمت سکه امامی را در محدوده ۱۹۳ تا ۱۹۵ میلیون تومان پیش‌بینی می‌کنند. کارشناسان بازار طلا معتقدند اگر فضای احتیاطی معامله‌گران ادامه داشته باشد، طلا نیز در محدوده فعلی باقی می‌ماند و هر گرم طلای ۱۸ عیار حوالی قیمت‌های ۱۹ میلیون تا ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله خواهد شد.

براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۱۹۴ میلیون تومان و سکه بهار آزادی نیز روی رقم ۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شدند. این قطعات نسبت به بازگشایی بازار تغییر ارزش نداشتند. روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، نیم‌سکه و ربع سکه به ترتیب در سطوح ۹۹ میلیون تومان و ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شدند. سکه گرمی نیز روی رقم ۲۷ میلیون تومانی معامله شد.

ربع سکه در معاملات عصرگاهی افت ۵۰۰ هزار تومانی داشت؛ اما سایر قطعات سکه تغییر ارزش نداشتند. مثقال طلا در معاملات عصرگاهی با رقم ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دادوستد شد و کاهش ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به بازگشایی بازار طلا داشت. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۱۹ میلیون و 250 هزار تومان معامله شد.

پیش بینی قیمت طلا و سکه دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵/ فریز قطعات سکه در مبادلات عصرگاهی





