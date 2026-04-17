قیمت تضمینی گندم ۴۹ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شد؛ تامین گندم کشور قطعی است

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تعیین قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۴۹ هزار و ۶۵۰ تومان برای هر کیلوگرم خبر داد و تاکید کرد که با توجه به بارش‌های مناسب، تامین گندم مورد نیاز کشور قطعی است. وی حمایت از کشاورزان و تضمین خرید محصولات استراتژیک با قیمت منصفانه را اولویت مجلس و دولت عنوان کرد.

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، از تعیین قیمت تضمینی گندم برای سال جاری خبر داد. وی با اعلام این خبر در نشست شورای کشاورزی مازندران در ساری، نرخ هر کیلوگرم گندم را ۴۹ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین کرد که این مبلغ شامل هزینه بیمه نیز می‌شود. این رقم، نویدبخش اطمینان خاطر برای کشاورزان گندمکار در سراسر کشور است و نشان از توجه ویژه به این محصول راهبردی دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اهمیت استراتژیک گندم در سبد غذایی خانوار ایرانی، خاطرنشان کرد که با احتساب مبلغ ۶۵۰ تومانی بیمه، قیمت نهایی هر کیلوگرم گندم به طور تقریبی ۵۰ هزار تومان خواهد بود. این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و تضمین امنیت غذایی کشور صورت گرفته است.

عسگری همچنین به وضعیت مطلوب بارش‌ها در سال جاری اشاره کرد و با قاطعیت بیان داشت که با توجه به این شرایط جوی مناسب، تأمین گندم مورد نیاز کشور در سال جاری قطعی است و هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت. این اظهارات، مایه دلگرمی تولیدکنندگان و اطمینان از خودکفایی در تولید گندم است.

وی با اشاره به بارش‌های گسترده و مؤثر در مناطق مختلف کشور، تأکید کرد که این بارندگی‌ها به طور حتم منجر به افزایش چشمگیر تولید گندم خواهد شد و وابستگی کشور به واردات این محصول استراتژیک را به حداقل خواهد رساند. این مسئله از ابعاد مختلف اقتصادی و امنیتی حائز اهمیت است و می‌تواند نقش مهمی در ثبات بازار و کاهش فشارهای تورمی ایفا کند. همچنین، بهبود وضعیت منابع آب نیز به طور مستقیم بر کیفیت و کمیت محصول گندم تأثیر مثبت خواهد گذاشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، حمایت از کشاورزان و تضمین خرید محصولات استراتژیک با قیمت منصفانه را از اولویت‌های اصلی مجلس و دولت برشمرد. وی تاکید کرد که تعیین قیمت تضمینی گندم با نرخی عادلانه، گامی مهم در جهت تحقق این اولویت‌هاست و این وعده امسال با قیمت‌گذاری جدید عملیاتی شده است. این رویکرد، علاوه بر ایجاد انگیزه برای کشاورزان جهت افزایش سطح زیرکشت و بهبود روش‌های زراعی، به ایجاد ثبات در زنجیره تأمین محصولات غذایی نیز کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، این اقدام می‌تواند به توسعه مناطق روستایی و افزایش درآمد کشاورزان منجر شود که خود پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کلان کشور در پی دارد.

از سوی دیگر، این قیمت‌گذاری تضمین شده، ریسک تولید را برای کشاورزان کاهش داده و آنها را قادر می‌سازد تا با اطمینان بیشتری برای فصل کشت بعدی برنامه‌ریزی کنند. نگرانی‌های مربوط به نوسانات قیمت در بازار نیز با این سازوکار تضمینی، به میزان قابل توجهی مرتفع خواهد شد. در نهایت، این سیاست نشان‌دهنده تعهد دولت به تأمین رفاه و امنیت اقتصادی قشر زحمتکش کشاورز است. لازم به ذکر است که قیمت اعلام شده برای گندم، مستقل از قیمت‌های اعلام شده برای سکه و طلا در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ است که به طور مجزا در اخبار اقتصادی منتشر شده‌اند





