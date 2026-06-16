قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵؛ کاهش چشمگیر در پی توافق ایران و آمریکا

قیمت طلا و سکه در بازار امروز با کاهش قابل توجهی مواجه شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۵ میلیون تومانی سقوط کرد و سکه امامی ۶.۵ میلیون تومان کاهش یافت. کارشناسان این ریزش را روانی و موقتی می‌دانند.

قیمت طلا و سکه در بازار امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش قابل توجهی مواجه شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار برای نخستین بار در پنج ماه گذشته به کانال ۱۵ میلیون تومانی سقوط کرد و در محدوده ۱۵ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان معامله شد.

این در حالی است که اونس جهانی طلا با رشد ۰.۴ درصدی به ۴۳۳۶ دلار رسید، اما بازار داخلی تحت تأثیر اخبار توافق ایران و آمریکا مسیر نزولی را در پیش گرفت. سکه امامی نیز با کاهش ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و مجموع ریزش آن در دو روز اخیر به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بالغ شد.

کارشناسان اقتصادی این ریزش را عمدتاً ناشی از عوامل روانی و واکنش هیجانی به اخبار توافق می‌دانند. کاهش ۵ هزار تومانی قیمت دلار در معاملات امروز، آن را به کریدور ۱۵۰ هزار تومانی وارد کرد و در رقم ۱۵۶ هزار تومان تثبیت شد. یورو نیز با کاهش ۳ هزار تومانی به ۱۸۲ هزار تومان رسید.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که با توجه به تورم مزمن و کسری بودجه دولت، این کاهش موقتی است و با افزایش تقاضا برای ارز به دلیل رفع تحریم‌ها، احتمال بازگشت قیمت‌ها به سطوح بالاتر وجود دارد. قیمت سکه بهار آزادی نیز با ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۵۷ میلیون تومان رسید. نیم‌سکه با افت ۲ میلیون تومانی ۸۴ میلیون تومان و ربع سکه با کاهش ۱.۵ میلیون تومانی ۴۶ میلیون تومان قیمت خورد.

سکه گرمی بدون تغییر ۲۵ میلیون تومان باقی ماند. مثقال طلا نیز ۶۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. بازار ارز توافقی نیز کاهش اندکی داشت و حواله دلار با ۹ تومان افت به ۱۴۸ هزار و ۶۱۶ تومان رسید. این روند نزولی در حالی ادامه دارد که بورس تهران امروز با رشد ۱.۲ درصدی شاخص کل، قله ۵.۱ میلیون واحدی را فتح کرد و نشان از خوش‌بینی نسبی سرمایه‌گذاران به آینده اقتصادی دارد





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