بررسی دقیق قیمت تیرآهن و آهن‌آلات در تاریخ دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵. تحلیل روند کاهشی بازار، قیمت ذوب‌آهن اصفهان و تاثیر ضعف تقاضا بر نرخ محصولات فولادی.

قیمت تیرآهن و سایر محصولات آهنی در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تثبیت روند نزولی در بازار آهن‌آلات است. این کاهش قیمت‌ها در حالی رخ داده است که فشار تقاضای ضعیف همچنان بر بازار سنگینی می‌کند و فروشندگان برای حفظ جریان معاملات، انعطاف بیشتری در قیمت‌گذاری نشان می‌دهند.

روند کاهشی بازار آهن‌آلات در ۱۸ آبان

بازار آهن‌آلات در ادامه فضای کم‌رمق معاملات، روندی کاهشی را در پیش گرفت و برخی از محصولات بدون تغییر قیمت باقی ماندند. گسترش کاهش قیمت‌ها نشان می‌دهد که نبود تقاضای مؤثر اجازه نمی‌دهد عواملی مانند نااطمینانی‌های سیاسی و هزینه‌های تولید پابرجا، مانع افت قیمت‌ها شوند. در شرایط فعلی، بازار فعلا بیش از آنکه از هزینه‌های تولید تأثیر بگیرد، از قدرت خرید پایین و احتیاط خریداران سیگنال می‌گیرد.

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تحلیل قیمت تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان

قیمت تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۲۰۰۰ تومان افت بها در کانال ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان معامله می‌شود. این تغییرات قیمتی نشان‌دهنده حساسیت بازار به نوسانات جزئی و تمایل فروشندگان به حفظ حجم معاملات است. حضور این محصول در کانال قیمتی مشخص، معیاری برای سنجش وضعیت سایر محصولات فولادی محسوب می‌شود.

وضعیت قیمت تیرآهن نرمال و محصولات دیگر

قیمت تیرآهن ۱۸ نرمال در مبادی ورودی ۱۲۱ هزار و ۷۲۷ تومان قرار دارد. این رقم نشان می‌دهد که اگرچه برخی محصولات نوسانی شده‌اند، اما قیمت تیرآهن‌های نرمال با ثبات نسبی و روند کاهشی همراه بوده است. سایر اخبار بازار شامل اعلام قیمت‌های خودروهای سایپا، قیمت چانگان و قیمت طلا و سکه در همان تاریخ است که هرکدام در بخش‌های جداگانه بازار خود را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

تاثیر ضعف تقاضا بر آینده بازار فولاد

در شرایطی که نااطمینانی‌های سیاسی و هزینه‌های تولید همچنان پابرجاست، فروشندگان برای حفظ جریان معاملات، انعطاف بیشتری در قیمت‌گذاری نشان می‌دهند. این روند نشان می‌دهد که قدرت خرید پایین و احتیاط خریداران، عامل اصلی تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری محصولات آهنی است. پیش‌بینی می‌شود تا زمان بهبود تقاضا، این روند کاهشی ادامه یابد و فروشندگان مجبور به تعدیل قیمت‌ها شوند.

جمع‌بندی قیمت‌های روزانه ۱۸ آبان

علاوه بر بازار آهن‌آلات، قیمت‌های دیگری مانند قیمت تیرآهن امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ که با بازار کاهشی همراه بود، و قیمت میلگرد امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ که برای برخی محصولات نوسانی شد، گزارش شده است. همچنین قیمت دام زنده و گوساله زنده در همین تاریخ اعلام شد که هرکدام تحت تاثیر شرایط کلی اقتصاد هستند.