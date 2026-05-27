قیمت مرغ و تخم مرغ امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ با رشد قیمت فیله مرغ مواجه شد. در حالی که مرغ کامل ۴۳۰ هزار تومان عرضه میشود، رئیس اتحادیه مرغداران قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده را ۴۴۰ هزار تومان اعلام کرد. گزارشهای میدانی از بازار نشان میدهد که فضای بلاتکلیفی حاکم بر زنجیره تولید و نوسانات هزینههای تمام شده، آرامش فعلی را شکننده کرده و احتمال جهش مجدد قیمتها در روزهای آینده وجود دارد.
بازار مرغ و تخم مرغ در روز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ با یک وضعیت متناقض همراه است. از یک سو، قیمت مرغ کامل و برخی قطعات در ثباتی شکننده نسبت به روزهای گذشته باقی مانده است، اما از سوی دیگر، نرخ فیله مرغ جهشی قابل توجه را تجربه کرده و جو بازار را وارد فاز صعودی کرده است.
گزارشهای میدانی از بازار نشان میدهد که فضای بلاتکلیفی حاکم بر زنجیره تولید و نوسانات هزینههای تمام شده، آرامش فعلی را شکننده کرده و احتمال جهش مجدد قیمتها در روزهای آینده وجود دارد. در این گزارش، جدیدترین قیمت انواع مرغ و تخم مرغ را به همراه تحلیل علت نوسانات و پیشبینی روزهای آتی مرور میکنیم
