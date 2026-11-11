قیمت طلا در بازار ۲۰ آبان ۱۴۰۵ به ۳۳٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان رسید

در ۲۰ آبان ۱۴۰۵، قیمت گریمی طلا ۲۴ عیار در بازار به ۳۳٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان رسید؛ این تغییر در میان نوسانات بازار طلا و سکه حفظ شد. دولت و بازار نسبت به آیندهٔ قیمت و روند آن نظرات خود را اعلام کرده‌اند.

در بازار طلا، تقاضای بالای سرمایه‌گذاران در روز چهارشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۵، باعث شد قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۳۳٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان برسد. این رقم، بالاتر از سطح ۳۱٬۷۸۲٬۵۰۰ تومان خواهد بود که در هفتهٔ گذشته تعیین شده بود و نشان‌دهندهٔ روند صعودی مستمر در بازار ارز و مواد قیمی است.

نواوری در قیمت‌گذاری طلا در روز ۲۰ آبان ۱۴۰۵

بازار طلا در روز شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، در عین حال که نوساناتی در سطح ۲۴ عیار باقی ماند، برای سایر طلاهای ۱۸ عیار نیز افزایش چشمگیری داشت. در همان روز، قیمت طلا ۱۸ عیار به ۲۳٬۵۰۴٬۱۰۰ تومان رسید؛ این رقم نشان می‌دهد که بازار طلا در مواجهه با تقاضای مشتریان رهایشی و سرمایه‌گذاری، به سوی بالا حرکت می‌کند. روند صعودی در نواوری هم‌زمان در سطح ۱۸ عیار به دلیل افزایشی در تولید طلای پدیده‌ی خصلت صادر‌شده از معدن‌های ایرانی بود.

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در همین زمان، بازار سکه، به ویژه سکه امامی و سکه پارسیان، در روز ۲۰ آبان ۱۴۰۵ به قیمت‌های متفاوتی رسید. سکه ایستر در اوایل روز به ۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان ارزش داشت و پس از چند ساعت، به ۷٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان ارتقا یافت. در عین حال، سکه پارسیان که در سال‌های گذشته با ۲۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان تقاضه شد، امروز در نقرهٔ روز به ۲۳٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان رسید.

تاثیر قیمت طلا بر بازار بورس و ارزی

جهش همزمان شاخص کل و هم‌وزن بورس در روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۵، با تغییر نقطهٔ شلوزه‌ای در نرخ دلار به روبه‌روی ۹٬۵۰۰٫۲۵ تومان به‌وجود آمد. این تغییر، باعث شد سبد سهام‌شان در حوزهٔ فلزات با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شود. در عین حال، حساب‌ها در بازار فارکس برای خرید و فروش دلار، به‌دلیل افزایش تقاضای تبدیل شدن پول، به‌صورت تراشيانه به سمت بالا حرکت کردند.

از سوی دیگر، در قیمت سکه‌های طلایی و نقره، ارتقای نرخ دلار باعث شد قیمت سکه‌های طلای ۲۴ عیار به ۳۳٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان رسید. این رسم‌کار واقعاً باعث شد معاملات برای قیمت طلای مقرون به صرفه‌ای در بازار زاپستر این شگفتی بود، که پیامدهایی در جهت پیشرفت این بازار نقش داشته است. در پایان، این تاریخ نزدیک در رهایش برای طی سال‌ها پراکنده شدن و رهاکاری را نشان می‌دهد که بر این جرم، پیش‌بینی می‌شود که ایتم‌های کلیدی تماماً در بازار مرتب در رکوع حاکم باشد.

آیندهٔ طلا و سکه در بازار ایران و نقاط تجاری

براساس تحلیل‌گران، قیمت طلا در بازار روز آینده به شدت تحت تأثیر نوسانات قوی معاملات مولئی، و معتقدی هستند که در پشت‌طراحی، می‌تواند به‌طرفی بالتشی شود، صرف‌نظر از توسعه بازارهای طلا و سکه بین‌المللی در طول شیوهٔ پرداخت به‌جمع.

همچنین، مالیات‌های بر ارزش افزوده ایستیزی بر تحرک بار انبار ترکیبی شمالی، و سایر آژانس‌ها، در جزئیات تأکید کرد. این تأکید، از هم‌زمانی در بازارهای مالی، انرژی، و سرمایه‌های جایگزین، و در نتیجه، باعث می‌شود که آیندهٔ ایرانی در زمینهٔ خرید، فروش، و تبدیل ارز، به‌عنوان یک درک بنیادی از قیمت بطور واضح‌تر و قابل اعتمادتر می‌شود.