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قیمت نقره با کاهشی چشمگیر معاملاتی در بازار داخلی ایران

اقتصاد و بازار News

قیمت نقره با کاهشی چشمگیر معاملاتی در بازار داخلی ایران
قیمت نقرهشمش نقرهبازار طلا و ارز
📆6/16/2026 11:20 AM
📰SharghDaily
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قیمت هر گرم نقره در بازار داخلی ایران در روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با کاهشی ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز قبل، به ۳۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. قیمت اونس جهانی نیز به ۷۰ دلار و ۲۹ سنت نزول یافت. شمش‌های نقره با وزن‌های مختلف نیز قیمت‌های متفاوتی ثبت کردند و کارشناسان هشدار دادند که این بازار پرنوسان است.

قیمت هر Rogers نقره در بازار داخلی امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با کاهشی چشمگیر معاملاتی، روی رقم ۳۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر گرم ثبت شد.

این رقم، کاهشی ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومانی نسبت به بالاترین قیمت روز گذشته در بازار داخلی را نشان می‌دهد. در عین حال، قیمت اونس نقره جهانی نیز نزولی شده و در حد ۷۰ دلار و ۲۹ سنت فعال است.

قیمت‌های شمش‌های نقره با وزن‌های مختلف نیز موجود شدند؛ شمش نقره ۱۰ گرمی با رقم پنج میلیون و ۳۱۰ هزار تومان، شمش ۲۰ گرمی با رقم ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان، شمش یک اونسی با رقم ۱۵ میلیون و ۳۵ هزار تومان و شمش ۵۰ گرمی با رقم ۲۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان. برای وزن‌های بالاتر، شمش نقره ۱۰۰ گرمی با قیمت ۴۶ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان، شمش ۲۵۰ گرمی با رقم ۱۱۵ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، شمش نیم کیلویی با رقم ۲۲۸ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان و شمش یک کیلویی ایرانی با رقم ۴۴۸ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان ثبت گردید.

کارشناسان بازرگانی هشدار می‌دهند که بازار شمش نقره فراز و نشیب‌های زیاد و حباب‌های ناگهانی دارد. بنابراین، توصیه می‌کنند خریداران قبل از هر معامله، اعتبار و مجوز واحد فروش را به دقت بررسی کنند و با احتیاط عمل نمایند بدون اینکه تحت تأثیر هیجانات بازار قرار گیرند. در بخش‌های دیگر بازار، قیمت طلا و سکه نیز با نوساناتی همراه بود.

قیمت دلار در کریدور ۱۵۰ هزار تومانی سقوط کرد و نرخ سکه طی دو روز گذشته ۱۳ میلیون تومان ارزان شد. همچنین، پایان روز معاملات بورس قله ۵.۱ میلیونی را پشت سر گذاشت و پیش‌فروش بلیت قطار تابستانی از فردا آغاز خواهد شد.

علاوه بر این، با وجود اعلام رفع اختلال در چهار بانک، برخی مشتریان همچنان با مشکلات فنی مواجه هستند و بازی تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند که دیروز برگزار شد، حواشی متعددی از جمله هو شدن در третьخت، حضور پرچم جمکران در رختکن و یاد버paralleled کودکان میناب در ورزشگاه را در پی داشت

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