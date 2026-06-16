قیمت نقره با کاهشی چشمگیر معاملاتی در بازار داخلی ایران

قیمت هر گرم نقره در بازار داخلی ایران در روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با کاهشی ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز قبل، به ۳۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. قیمت اونس جهانی نیز به ۷۰ دلار و ۲۹ سنت نزول یافت. شمش‌های نقره با وزن‌های مختلف نیز قیمت‌های متفاوتی ثبت کردند و کارشناسان هشدار دادند که این بازار پرنوسان است.

قیمت هر Rogers نقره در بازار داخلی امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با کاهشی چشمگیر معاملاتی، روی رقم ۳۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر گرم ثبت شد.

این رقم، کاهشی ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومانی نسبت به بالاترین قیمت روز گذشته در بازار داخلی را نشان می‌دهد. در عین حال، قیمت اونس نقره جهانی نیز نزولی شده و در حد ۷۰ دلار و ۲۹ سنت فعال است.

قیمت‌های شمش‌های نقره با وزن‌های مختلف نیز موجود شدند؛ شمش نقره ۱۰ گرمی با رقم پنج میلیون و ۳۱۰ هزار تومان، شمش ۲۰ گرمی با رقم ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان، شمش یک اونسی با رقم ۱۵ میلیون و ۳۵ هزار تومان و شمش ۵۰ گرمی با رقم ۲۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان. برای وزن‌های بالاتر، شمش نقره ۱۰۰ گرمی با قیمت ۴۶ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان، شمش ۲۵۰ گرمی با رقم ۱۱۵ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، شمش نیم کیلویی با رقم ۲۲۸ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان و شمش یک کیلویی ایرانی با رقم ۴۴۸ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان ثبت گردید.

کارشناسان بازرگانی هشدار می‌دهند که بازار شمش نقره فراز و نشیب‌های زیاد و حباب‌های ناگهانی دارد. بنابراین، توصیه می‌کنند خریداران قبل از هر معامله، اعتبار و مجوز واحد فروش را به دقت بررسی کنند و با احتیاط عمل نمایند بدون اینکه تحت تأثیر هیجانات بازار قرار گیرند. در بخش‌های دیگر بازار، قیمت طلا و سکه نیز با نوساناتی همراه بود.

قیمت دلار در کریدور ۱۵۰ هزار تومانی سقوط کرد و نرخ سکه طی دو روز گذشته ۱۳ میلیون تومان ارزان شد. همچنین، پایان روز معاملات بورس قله ۵.۱ میلیونی را پشت سر گذاشت و پیش‌فروش بلیت قطار تابستانی از فردا آغاز خواهد شد.

علاوه بر این، با وجود اعلام رفع اختلال در چهار بانک، برخی مشتریان همچنان با مشکلات فنی مواجه هستند و بازی تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند که دیروز برگزار شد، حواشی متعددی از جمله هو شدن در третьخت، حضور پرچم جمکران در رختکن و یاد버paralleled کودکان میناب در ورزشگاه را در پی داشت





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