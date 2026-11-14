قیمت دلار ۲۳ آبان ۱۴۰۵ / بازگشت به کانال ۲۷۰ هزار تومان با تقاضای احتیاطی

قیمت دلار در معاملات ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با افزایش چهار هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان رسید و سپس در ۲۶۹ هزار تومان تثبیت شد. تحلیل عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر نرخ ارز.

قیمت دلار در معاملات روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با افزایش چهار هزار تومانی نسبت به آخرین رقم معاملاتی روز پنجشنبه، روی رقم ۲۷۰ هزار تومان بازگشایی شد. این اسکناس در ادامه معاملات با افت هزار تومانی همراه شد و در محدوده ۲۶۹ هزار تومان قرار گرفت و نسبت به آخرین رقم معاملاتی هفته گذشته رشد سه هزار تومانی داشت.

بازگشت قیمت دلار از کف ۲۵۸ هزار تومانی هفته گذشته و صعود دوباره آن به کانال ۲۷۰ هزار تومانی نشان می‌دهد تقاضا در بازار ارز بار دیگر تقویت شده است. بازار ارز در حالی معاملات هفته جدید را آغاز کرده که انتظارات معامله‌گران تحت تاثیر تحولات سیاسی و نگرانی از تداوم فشارهای اقتصادی قرار دارد.

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عامل اصلی حمایت از دلار

افزایش تقاضای احتیاطی در پی تشدید ابهامات سیاسی و نامشخص بودن چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا، همچنان از قیمت دلار حمایت می‌کند. رفتار معامله‌گران بیش از آنکه از متغیرهای کوتاه‌مدت اقتصادی تاثیر بگیرد، به اخبار سیاسی و چشم‌انداز تحولات منطقه‌ای وابسته شده است.

افزایش نااطمینانی سیاسی

یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت دلار در روزهای اخیر، افزایش نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تداوم تنش میان ایران و آمریکاست. معامله‌گران در شرایطی با بازار ارز روبه‌رو هستند که چشم‌انداز روشنی از سرنوشت مذاکرات و کاهش فشارهای اقتصادی وجود ندارد.

همین ابهام باعث شده بخشی از تقاضا با هدف حفظ ارزش دارایی و پوشش ریسک وارد بازار ارز شود. اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی درباره ادامه فشار اقتصادی بر ایران و نبود تمایل فوری واشنگتن برای دستیابی به توافق، بر انتظارات معامله‌گران اثر گذاشته است.

ریسک‌های تجاری و دریایی

در کنار این موضوع، تداوم محاصره دریایی و نگرانی‌ها درباره وضعیت تنگه هرمز، ریسک‌های مرتبط با تجارت خارجی و درآمدهای ارزی را در کانون توجه بازار قرار داده است. از سوی دیگر، انتشار اخبار ضدونقیض درباره احتمال ازسرگیری حملات نظامی یا ادامه مسیر فشار اقتصادی، پیش‌بینی آینده تحولات را دشوارتر کرده است.

در چنین فضایی، حتی خبرهایی که به معنای وقوع یک رویداد قطعی نیستند نیز می‌توانند بر رفتار احتیاطی معامله‌گران اثر بگذارند. به نظر می‌رسد تا زمانی که نشانه مشخصی از کاهش تنش‌ها یا پیشرفت در مسیر مذاکرات منتشر نشود، تقاضای احتیاطی همچنان یکی از عوامل حمایتی قیمت دلار باقی بماند.

پیش‌بینی معاملات یکشنبه

کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار ارز در معاملات یکشنبه ۲۴ آبان تحت تاثیر دو عامل اصلی، یعنی تقاضای احتیاطی و تحولات سیاسی، قرار خواهد داشت. با توجه به شرایط فعلی، انتظار می‌رود قیمت دلار در معاملات یکشنبه در محدوده ۲۶۹ تا ۲۷۱ هزار تومان نوسان کند.

رشد چهار هزار تومانی قیمت دلار در شروع معاملات شنبه، نشان می‌دهد تمایل افزایشی در بازار تقویت شده است؛ هرچند عقب‌نشینی قیمت از ۲۷۰ به ۲۶۹ هزار تومان بیانگر آن است که عرضه و مقاومت معامله‌گران در سطوح بالاتر همچنان وجود دارد. در صورتی که تقاضای احتیاطی تقویت شود و اخبار سیاسی همچنان سیگنال روشنی از کاهش تنش‌ها به بازار مخابره نکند، احتمال تثبیت قیمت دلار در کانال ۲۷۰ هزار تومانی و حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.

در مقابل، اگر اخبار امیدوارکننده‌ای از مسیر مذاکرات منتشر شود یا بازارساز با افزایش عرضه، فشار تقاضا را کنترل کند، قیمت دلار می‌تواند بار دیگر به محدوده ۲۶۸ تا ۲۶۹ هزار تومان عقب‌نشینی کند.