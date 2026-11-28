بروزرسانی کامل قیمت‌های خودرو ایران خودرو و طلا در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵. اطلاع از زمان دقیق حراج شمش طلا در مرکز مبادله و پیش‌بینی نرخ سکه امامی.

بازارهای اقتصادی ایران در روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ با تغییرات چشمگیری در بخش‌های مختلف مواجه شد. قیمت خودروهای ایران خودرو و همچنین نرخ‌های طلا و سکه در این روز اعلام گردید. مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران نیز برنامه‌های جدیدی برای عرضه شمش طلا در هفته آینده اعلام کرده است.

بروزرسانی قیمت خودرو و طلا در ۷ آذر ۱۴۰۵

در تاریخ شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵، قیمت‌های خودروهای تولیدی ایران خودرو به‌روزرسانی شد. کاربران برای اطلاع از قیمت دقیق پژو ۲۰۷ و سایر مدل‌ها می‌توانند به جداول منتشر شده مراجعه کنند. همزمان با این رویداد، قیمت طلا و سکه نیز در همین تاریخ اعلام گردید. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سکه امامی آماده ورود به کانال ۲۶۶ میلیون تومانی شده است. این موضوع نشان‌دهنده روند صعودی بازار طلا در هفته جاری است.

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زمان و شرایط حراج جدید شمش طلا در مرکز مبادله

مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد که حراج شمش طلا در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. این حراج‌ها در تاریخ‌های ۸ و ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ در محل این مرکز انجام خواهند گرفت. چهار گروه از فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و سکوهای برخط فروش طلای آبشده مجاز به شرکت در این حراج هستند. این اقدام هدفمند برای شفاف‌سازی بازار و تنظیم عرضه طلا طراحی شده است.

تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی نرخ‌های آینده

پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ حاکی از تثبیت نسبی نرخ‌هاست. طلا ۲۴ عیار در این روز روند صعودی خود را حفظ کرده و مدارا می‌کند. این روند مثبت در بازار سکه نیز مشاهده می‌شود. همچنین قیمت سیمان پاکتی و میلگرد نیز در تاریخ مورد اشاره اعلام شد. بازار مصالح ساختمانی با افزایش نسبی روبه‌رو شده است که نشان‌دهنده تغییرات قیمت‌ها در بخش صنعت است.

سایر تحولات اقتصادی و اجتماعی در تاریخ ۷ آذر

در کنار مسائل اقتصادی، اخبار دیگری نیز در این روز منتشر شد. صدور دستور بهره‌برداری از ۵ طرح توسعه‌ای وزارت نفت توسط رئیس دولت از جمله این موارد بود. عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز اظهارات مهمی درباره حقوق کارگران داشت. وی بیان کرد که افزایش دستمزد یک مطالبه برای حفظ قدرت خرید است و نباید تمام مشکلات اقتصادی کشور را تنها به دستمزد کارگران نسبت داد. این بیانیه نشان‌دهنده رویکرد رسمی دولت در قبال چالش‌های معیشتی است.

تعطیلی مدارس و رویدادهای ورزشی هفته جاری

در بخش اجتماعی، مدارس برخی شهرهای چهارمحال و بختیاری برای روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ تعطیل شدند. این تعطیلی احتمالاً به دلیل شرایط جوی یا عوامل بهداشتی بوده است. همچنین در حوزه ورزشی، پخش زنده بازی پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک برای هواداران در دسترس قرار گرفت. جدول لیگ برتر فوتبال ایران نیز بعد از پایان روز دوم از هفته چهاردهم به‌روزرسانی شد و وضعیت تیم‌ها تغییر کرد.