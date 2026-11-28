قیمت طلا امروز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام شد. هر گرم طلای دست دوم به ۲۴ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. جدول قیمت‌ها و تحلیل بازار در این خبر.

قیمت طلا در بازار ایران امروز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ بازتاب‌دهنده نوسانات شدید و پرحرکت بازارهای مالی است. در این روز، نرخ هر گرم طلای دست دوم با افزایش قابل توجه مواجه شد و به رقم ۲۴ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. این عدد نشان‌دهنده یک جهش قیمتی محسوس و تاثیرگذار بر سبد سرمایه‌گذاری متغیرها و خریداران خرد در سراسر کشور است.

جزئیات قیمت‌گذاری و رکوردهای جدید بازار

بر اساس آخرین داده‌های بازار، قیمت طلا ۱۸ عیار در تاریخ شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ نیز اعلام شده بود که نشان از روند صعودی طولانی‌مدت داشت. اما در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵، بازار طلا همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و این momentum مثبت را به طور کامل در قیمت نهایی منعکس کرده است. این افزایش قیمت تنها مختص طلای دست دوم نیست، بلکه تمامی مقاطع و عیارهای طلا تحت تاثیر این موج صعودی قرار گرفته‌اند.

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پیش‌بینی و ورود سکه امامی به کانال ۲۶۶

همزمان با نوسانات طلا، تحلیل‌ها از پیش‌بینی قیمت دلار و سکه نیز حاکی از آمادگی کامل سکه امامی برای ورود به کانال ۲۶۶ میلیون تومان است. این موضوع نشان می‌دهد که ارزش ذاتی طلا در کنار نرخ ارز، تعیین‌کننده اصلی قدرت خرید و سرمایه‌گذاری مردم است. با توجه به ثبات نسبی در برخی بخش‌های بازار و جهش در بخش طلا، انتظار می‌رود این روند تا پایان هفته نیز ادامه داشته باشد.

تاثیر نوسانات بر سایر اقلام و اقتصاد

علاوه بر طلا و سکه، بازارهای کالایی دیگر نیز در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵ تحت تاثیر این موج تورمی قرار گرفتند. قیمت سیمان پاکتی و میلگرد نیز گزارش‌هایی از افزایش نسبی را در بازار نشان می‌دهند. این همزمانی در افزایش قیمت‌ها، لزوم توجه بیشتر به مدیریت سرمایه و تنوع بخشیدن به پورتفوی سرمایه‌گذاری را برای عموم مردم برجسته می‌کند.

آینده بازار و چشم‌انداز کوتاه مدت

با توجه به اینکه طلا ۲۴ عیار نیز امروز روند صعودی خود را حفظ کرده است، می‌توان گفت که اعتماد به بازار طلا در شرایط فعلی بالاتر از سایر اقلام کالایی است. ورود سکه امامی به کانال ۲۶۶ میلیون تومان، نقطه عطف مهمی برای سکه‌بازاران و سرمایه‌گذاران خرد است. ادامه این روند در روزهای آتی بستگی به تصمیمات سیاست‌گذاری‌های ارزی و قیمت‌گذاری‌های جهانی طلا خواهد داشت.