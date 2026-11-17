بروزرسانی قیمت دام زنده در سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵؛ گوسفند در تهران به ۷۲۷ هزار تومان و گوساله به ۶۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. بررسی قیمت‌های استانی بدون تغییر.

قیمت دام زنده امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور اعلام شد. این گزارش که دقیق‌ترین بازتاب‌دهنده وضعیت بازار گاو و گوسفند در روز مذکور است، نشان می‌دهد که نرخ‌ها در مقایسه با روزهای گذشته تغییر محسوسی نداشته‌اند و بازار در وضعیتی نسبتاً ثبات‌یافته قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قیمت در شهرهای مختلف عمدتاً به دلیل هزینه‌های جابجایی و عرضه و تقاضای محلی ایجاد شده است.

نرخ دقیق گوسفند زنده در تهران و استان‌ها

بررسی دقیق قیمت‌ها نشان می‌دهد که بیشترین قیمت ثبت‌شده برای گوسفند زنده مربوط به پایتخت، یعنی تهران است که با نرخ ۷۲۷ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. این عدد بالاترین سطح قیمتی در میان تمام مناطق تحت پوشش آمار اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تقاضای بالا در کلان‌شهرها است. در مقابل، کمترین قیمت گوسفند نیز با بهای ۷۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان متعلق به استان همدان است که تفاوتی حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی با قیمت تهران دارد.

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وضعیت بازار گوساله در تهران، قم و یزد

در بخش دام سنگین، بیشترین قیمت گوساله نیز در تهران با نرخ ۶۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود. این عدد نشان می‌دهد که حاشیه سود فروش گوساله در پایتخت از گوسفند نیز کمی کمتر است اما همچنان یکی از گران‌ترین نرخ‌ها در سطح کشور محسوب می‌گردد. از سوی دیگر، کمترین نرخ گوساله با بهای ۶۶۵ هزار تومان متعلق به استان‌های قم و یزد است که این دو منطقه در صدر کم‌ارزش‌ترین بازارهای این دسته از دام قرار گرفته‌اند.

تحلیل ثبات قیمت‌ها و وضعیت اتحادیه دامپروران

طبق اعلام رسمی اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، قیمت گوسفند و گوساله تغییری نداشته و روند قیمتی نسبت به بازه زمانی قبل از این تاریخ ثابت مانده است. این ثبات قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از تعادل موقت در زنجیره تامین گوشت قرمز باشد، هرچند نوسانات ارزی و نرخ نهاده‌های دامی همواره پتانسیل تغییر این معادله را دارند. عواملی مانند هزینه‌های حمل و نقل، شرایط آب و هوایی در استان‌های تولیدکننده و همچنین سیاست‌های نظارتی بازار بر این ثبات تأثیر مستقیم گذاشته‌اند.

مقایسه استانی و تحلیل قیمت‌های منطقه‌ای

آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که استان تهران با قیمت ۷۲۷ هزار تومان برای گوسفند و ۶۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای گوساله، در رتبه‌های اول از نظر گرانی قرار دارد. استان همدان نیز با قیمت ۷۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای گوسفند، در جایگاه دوم از نظر کمبود قیمت نسبت به پایتخت قرار می‌گیرد. استان‌های قم و یزد نیز با قیمت ۶۶۵ هزار تومان برای گوساله، در رتبه‌های آخر از نظر نرخ پایین‌تر قرار گرفته‌اند.

پیش‌بینی روند بازار و نکات کلیدی آبان ۱۴۰۵

با توجه به اینکه قیمت‌ها در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ بدون تغییر بوده است، خریداران و فروشندگان دام می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تری اقدام به معامله نمایند. این ثبات نسبی فرصت مناسبی برای دامداران خرد در استان‌هایی مانند قم و یزد ایجاد می‌کند تا بتوانند با هزینه حمل و نقل کمتر، دام‌های خود را به بازارهای مصرفی ارسال کنند. در نهایت، پیگیری مستمر اخبار اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور برای درک تغییرات احتمالی آینده ضروری است.