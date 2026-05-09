قیمت طلا و سکه صعودی شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، با رشد دلار mercurio Sialk / news_txt

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مسیر صعودی قرار دارد. با وجود رشد قیمت دلار ، حرکت قیمتها در بازار طلا همچنان آرام و کمرمق است و به نظر میرسد معاملهگران با احتیاط عمل میکنند.
در این میان، چشمها به درهای دیپلماسی و مشخص شدن پاسخ ایران به پیشنهادات آمریکا دوخته شده است. قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در روند صعودی بازگشایی شده است. قیمت طلا نسبت به معاملات پنجشنبه هفته گذشته تغییر محسوسی نداشته و هر گرم طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی معامله میشود. قیمت سکه نیز در انواع قطعات رشد کرده و سکه امامی در کانال ۱۹۵ میلیونی معامله میشود.
گفتنیست، اونس جهانی طلا در معاملات پایانی خود صعودی بود و اکنون روی رقم ۴۷۱۲ دلار تثبیت شده است. دلار نیز نسبت به آخرین معاملات نقدی پنجشنبه هفته گذشته سه هزار تومان رشد کرده و روی رقم ۱۷۷ هزار تومان معامله میشود
