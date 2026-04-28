قیمت خودروهای ایران خودرو در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد: تفاوت قابل توجه بین بازار و نمایندگی

قیمت خودروهای ایران خودرو در روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد و نشان می‌دهد که تفاوت قابل توجهی بین قیمت بازار و قیمت نمایندگی وجود دارد. این گزارش شامل قیمت‌های جدید برای مدل‌های مختلف از جمله وانت آریسان، سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷، راناپلاس، تارا، هایما و پیکاپ فوتون است.

به گزارش اقتصاد۲۴، این شرکت خودرویی قیمت‌های جدید را برای مدل‌های مختلف خود از جمله وانت آریسان، سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷، راناپلاس، تارا، هایما و پیکاپ فوتون اعلام کرده است. در این گزارش، قیمت‌های بازار و نمایندگی برای هر مدل به تفکیک ارائه شده است که نشان می‌دهد قیمت بازار در بسیاری از موارد بالاتر از قیمت نمایندگی است.

در جدول اعلام شده، قیمت بازار وانت آریسان به ۱،۴۵۰ میلیون تومان و قیمت نمایندگی آن به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده است. سورن پلاس در دو نسخه دوگانه‌سوز با کپسول کوچک و بزرگ نیز به ترتیب با قیمت‌های بازار ۱،۷۹۰ میلیون و ۱،۸۱۲ میلیون تومان و قیمت‌های نمایندگی ۱،۲۰۳ میلیون و ۱،۲۵۰ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شوند.

دنا پلاس نیز در نسخه‌های مختلف از جمله بورسی، MT6 و اتوماتیک با قیمت‌های بازار بین ۱،۷۳۰ میلیون تا ۲،۴۱۰ میلیون تومان و قیمت‌های نمایندگی بین ۱،۲۹۳ میلیون تا ۱،۷۲۹ میلیون تومان در بازار حضور دارند. پژو ۲۰۷ نیز با قیمت‌های مختلف برای مدل‌های مختلف از جمله موتور TU3، دنده‌ای هیدرولیک، دنده‌ای پانوراما و اتوماتیک در بازار موجود است.

این خودروها با قیمت‌های بازار بین ۱،۶۳۰ میلیون تا ۲،۳۹۰ میلیون تومان و قیمت‌های نمایندگی بین ۱،۰۷۱ میلیون تا ۱،۴۴۴ میلیون تومان به فروش می‌رسند. همچنین، تارا در نسخه‌های دستی و اتوماتیک با قیمت‌های بازار بین ۱،۹۵۰ میلیون تا ۲،۶۸۰ میلیون تومان و قیمت‌های نمایندگی بین ۱،۳۷۹ میلیون تا ۱،۸۵۶ میلیون تومان در بازار حضور دارند.

هایما نیز با مدل‌های مختلف از جمله S5، S7 و 8S با قیمت‌های بازار بین ۳،۵۲۰ میلیون تا ۴،۴۶۰ میلیون تومان و قیمت‌های نمایندگی بین ۳،۰۶۵ میلیون تا ۳،۳۷۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. پیکاپ فوتون اتوماتیک نیز با قیمت بازار ۵،۴۰۰ میلیون تومان و قیمت نمایندگی ۴،۹۶۰ میلیون تومان در بازار موجود است.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که بازار خودرو در ایران همچنان با چالش‌های زیادی روبرو است و قیمت‌های بازار به دلیل عوامل مختلف از جمله تقاضای بالا و محدودیت عرضه، بالاتر از قیمت‌های نمایندگی است





