قیمت دلار در نخستین روز معاملاتی خرداد در کانال ۱۷۹ هزار تومانی بازگشایی شد و تا پایان معاملات روی این رقم ماند. تثبیت قیمت در محدوده فعلی در حالی رقم خورد که اخبار مذاکرات میان ایران و آمریکا، جریان تقاضا در بازار ارز را تا حدودی به حالت تعلیق درآورده است.

قیمت دلار روز شنبه با افت محدود هزار تومانی به پله‌های پایانی کریدور ۱۷۰ هزار تومانی برگشت. این اسکناس در اولین روز هفته روی رقم ۱۷۹ هزار تومانی بازگشایی شد و تا پایان معاملات روی این رقم ماند. گفتنی است بازار ارز روز شنبه را با احتیاط آغاز کرد و نشانه‌هایی از عقب‌نشینیِ خریدارانِ هیجانی به چشم می‌خورد.

به نظر می‌رسد سایه سیگنال‌های مثبت سیاسی بر سر بازار، توانسته است ترمز صعود دلار را بکشد و معامله‌گران را در دوراهی ادامه نوسان‌گیری یا خروج از بازار قرار دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار ارز در وضعیت انتظاری به سر می‌برد. آنها می‌گویند از یک سو، تداوم اخبار مذاکراتی به‌عنوان سد مقاومتی در برابر پیش‌روی قیمت عمل می‌کند و از سوی دیگر، تقاضای نهفته در بازار مانع از عقب‌گرد معنادار اسکناس آمریکایی شده است





