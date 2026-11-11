قیمت طلا و سکه روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در روند کاهشی

قیمت طلا و سکه در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در فضای کاهشی آغاز به کار کرد؛ کاهش قیمت دلار و اونس جهانی طلا باعث افت در بازار داخلی شد. قیمت سکه امامی در ۲۵۴ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار در ۲۵ میلیون تومان حضور یافت.

در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، بازار طلا و سکه در ایران به دلیل کاهش همزمان قیمت دلار و اونس جهانی طلا ، رو به یک روند کاهشی شد. این افت در همه قطعات و وزن‌ها مشاهده شد، اما هم‌جوری ریزش‌های میلیونی ایجاد نکرده است.

افزایش فشارهای اقتصادی بر قیمت طلا

دولار در بازار ارز روز گذشته به حدود ۲۵۸ هزار تومان بازگشایی شد؛ کاهش ۴ هزار تومان نسبت به آخرین معاملات نقدی. در همان زمان، اونس جهانی طلا با کاهش ۱۹ دلاری به ۴۰۵۵ دلار سقوط کرد، که این دو عامل باعث فشار اضافی بر بازار طلا در داخل ایران شد.

Also read سه کشور اروپایی در ۲۰۲۶ دارای بهترین نظام‌ بازنشستگی در جهان شناخته شدند

با توجه به شدت کمتر افت، بسیاری از سکه‌ها در فروشی با اختلاف محدودی نسبت به قیمت عصرگاهی روز گذشته قرار داشتند. سکه امامی در زمان نگارش گزارش در حدود ۲۵۴ میلیون تومان معامله شد، در حالی که طلای ۱۸ عیار در کانال ۲۵ میلیون تومانی نوسان داشت.

کاهش قیمت‌های قطعات سکه و طلای ۱۸ عیار

سکه امامی با افت ۳۰۰ هزار تومان نسبت به دستاورد عصرگاهی روز گذشته، روی رقم ۲۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کُهید. سکه بهار آزادی با کاهش ۱.۶ میلیون تومان به ۲۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و نیم‌سکه ۱۰۰ هزار تومان پایین تر، در حالی که ربع سکه ۲۰۰ هزار تومان صعود یافت.

سکه گرمی بدون تغییر قیمت، بر اساس قیمت سال ۳۷ میلیون تومان معامله شد. در طرف دیگر، طلای ۱۸ عیار "بیتاطی" قیمت ۴۱ هزار تومان پایین تر، به رقم ۲۵ میلیون و ۸۴ هزار تومان نازل شد. بر اساس داده‌های اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا با افت ۱۸۰ هزار تومان بر روی ۱۰۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان قرار گرفت.

پیش‌بینی و چشم‌انداز آینده برای بازار طلا و سکه

برنامه‌ریزی‌گران بازار و طلا‌بازان بر این باورند که قیمت طلا در گرو بازگشت به کانال ۲۴ میلیون تومان قرار دارد. با این حال، نوسانات مستمر و بالا و پایین شدن قیمت دلار و فرآیند جهانی اوزون می‌تواند همچنان تأثیرگذار باشد.

در بلندمدت، عوامل کلیدی شامل نرخ ارز، ارزش نسبی دلار و شرایط تورمی در اقتصاد ایران می‌باشند. برای سرمایه‌گذاران و خریدارانی که به دنبال خرید سکه و طلا هستند، توجه به روند مواد اولیه و قیمت روز بازار اهمیت بالایی دارد.