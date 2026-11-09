قیمت طلای ۱۸ عیار در سال ۱۳۹۵ و روند ماهانه آن در بازار ایران

قیمت طلای ۱۸ عیار در سال ۱۳۹۵ با نوسان محدود از حدود ۱۰۳ هزار تومان به حدود ۱۱۵ هزار تومان رسید. رشد سالانه بسته به روش محاسبه بین ۱۱٫۵ تا ۱۲ درصد گزارش شده است.

قیمت طلای ۱۸ عیار در سال ۱۳۹۵ در بازار داخلی ایران حرکتی نسبتاً آرام داشت. بر اساس آرشیو تاریخی قیمت طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار در اولین روز کاری سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۳٬۰۱۵ تومان بود و در آخرین روز اسفند به حدود ۱۱۵٬۳۶۴ تومان رسید.

برخلاف سال‌هایی که بازار طلا با جهش‌های شدید قیمتی روبه‌رو می‌شود، این سال دوره‌ای کم‌نوسان برای طلا بود. کمترین قیمت ثبت‌شده در این سال حدود ۱۰۰٬۷۸۷ تومان و بیشترین قیمت حدود ۱۱۶٬۸۱۶ تومان بود.

Also read لغو پرواز بازگردانی ایرانیان از آمریکا به دلیل مخالفت قاضی فدرال

مکانیسم محاسبه رشد قیمت طلا در سال ۱۳۹۵

رشد سالانه طلا در سال ۱۳۹۵ بسته به روش محاسبه متفاوت گزارش می‌شود. اگر قیمت اولین روز کاری سال با آخرین روز سال مقایسه شود، رشد حدود ۱۲ درصد خواهد بود.

در روش دیگری که قیمت پایان اسفند سال قبل مبنا قرار می‌گیرد، بازدهی سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱٫۵ درصد ثبت شده است. این دو عدد حاصل روش‌های متفاوت محاسبه هستند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

اختلاف قیمت ابتدا و انتهای دوره نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان سال حدود ۱۲ هزار تومان گران‌تر از ابتدای سال معامله می‌شد. این رقم مبنای مقایسه ساده قیمت‌ها در این سال است.

نمودار و جدول ماهانه قیمت طلای ۱۸ عیار

نمودار قیمت طلای ۱۸ عیار از فروردین تا اسفند ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که روند کلی سال صعودی بوده، اما این افزایش به‌صورت پیوسته رخ نداده است. بازار چند بار با کاهش قیمت روبه‌رو شد و سپس مسیر افزایشی خود را ادامه داد.

بازار در اردیبهشت با کاهش قیمت همراه شد و از خرداد دوباره به مسیر افزایشی بازگشت. تیرماه یکی از دوره‌های مهم رشد بود و پس از آن افزایش ملایم تا شهریور ادامه یافت.

در مهرماه بازار بخشی از رشد قبلی را اصلاح کرد و در آبان تغییر چندانی نداشت. از آذر به بعد روند دوباره افزایشی شد و قیمت در پایان سال به محدوده ۱۱۵ هزار تومان رسید.

جدول ماهانه درصد تغییر قیمت را از داده‌های فاندای گرفته است. قیمت‌های تقریبی پایان ماه با محاسبه معکوس از قیمت پایان سال، یعنی ۱۱۵٬۳۶۴ تومان، بازسازی شده‌اند. ارقام گرد شده‌اند و ممکن است در محاسبه مجدد درصدها اختلاف بسیار جزئی دیده شود.

بیشترین رشد ماهانه در تیرماه با حدود ۵٫۸ درصد ثبت شد و قیمت از محدوده ۱۰۴ هزار تومان به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسید. در مقابل، اردیبهشت و مهرماه با افت بیشتری روبه‌رو شدند.

دوره‌های رشد و افت قیمت طلا در فروردین و اردیبهشت

قیمت طلای ۱۸ عیار در فروردین ۱۳۹۵ در محدوده ۱۰۲ تا ۱۰۶ هزار تومان نوسان داشت و در روز ۲۳ فروردین به حدود ۱۰۶ هزار تومان رسید. در روزهای پایانی این ماه قیمت دوباره به محدوده ۱۰۵ هزار تومان بازگشت.

در اردیبهشت قیمت ابتدا افزایش محدودی داشت، اما در ادامه کاهش یافت. خرداد نیز با نوساناتی همراه بود و بازار در روزهای پایانی به محدوده ۱۰۵ هزار تومان رسید.

در مجموع سه ماه نخست سال با تغییرات نسبتاً محدود همراه بود. این الگو نشان می‌دهد که زمان خرید، حتی در سالی با روند کلی صعودی، می‌تواند بر نتیجه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت اثر بگذارد.

نکته روش‌شناختی مهم این است که قیمت‌های ماهانه از بازدهی ثبت‌شده هر ماه و قیمت پایان سال بازسازی شده‌اند. بنابراین نمودار روند تقریبی قیمت پایانی ماه‌ها را نشان می‌دهد و آرشیو قطعی قیمت روزانه یا نرخ دقیق آخرین معامله هر ماه نیست.