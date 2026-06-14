قیمت طلا و سکه در روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ با افت قابل توجهی همراه با کاهش قیمت doll آغاز شد اما در معاملات عصرگاهی بخشی از افت جبران شد. طلای ۱۸ عیار به کف کانال ۱۷ میلیون تومان بازگشت و سکه امامی در محدوده ۱۷۱ تا ۱۷۳ میلیون تومان نوسان کرد. تحلیلگران معتقدند روند بازار تا مشخص شدن نتایج مذاکرات و تحولات سیاسی تحت سیطر اخبار است و در صورت تداوم تنش‌ها و افزایش قیمت doll، تقاضا بر طلا ممکن است شدیدتر شود.

قیمت طلا و سکه در روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ تحت تأثیر ترکیبی از افت قیمت دلار در بازار داخلی و تحولات سیاسی region message wear off در ساعات اولیه معاملات شاهد کاهش قابل توجهی بودیم.

با این حال، در معاملات عصرگاهی بخشی از این افت جبران شد. طلای ۱۸ عیار در ابتدای روز به کف کانال ۱۷ میلیون تومان بازگشت و سکه امامی در محدوده ۱۷۱ میلیون تومان معامله شد، اما در پایان معاملات، سکه امامی به سطح ۱۷۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۷ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان رسید.

از اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شدند. سکه گرمی در محدوده ۲۵ میلیون تومان ثابت ماند. در عین حال، اونس جهانی طلا در تعطیلات بازارهای جهانی روی ۴۲۱۹ دلار ثابت ماند.

تحلیلگران بازار داخلی معتقدند تا زمانی که تکلیف مذاکرات و روند بازار ارز مشخص نشود، نوسانات قیمت طلا و سکه تحت سیطره اخبار سیاسی region message. اگر دلار در کانال ۱۶۸ تا ۱۷۰ هزار تومان باقی بماند و سیگنال‌های مثبت سیاسی ادامه داشته باشد، احتمال ادامه افت قیمت در بازار طلا وجود دارد و سکه امامی می‌تواند در محدوده ۱۷۰ تا ۱۷۳ میلیون تومان نوسان کند.

در مقابل، اگر بازار ارز بخشی از افت روزهای اخیر را جبران کند یا معامله‌گران نسبت به تحقق توافق دچار تردید شوند، احتمال بازگشت تقاضا به بازار طلا افزایش می‌یابد و سکه امامی ممکن است به محدوده ۱۷۵ میلیون تومان برسد. در پایان معاملات روز یکشنبه، گزارش‌های مربوط به تنش‌های سیاسی region message با increase تقویت دلار در بازار پشت خطی و بازگشت آن به کانال ۱۷۰ هزار تومانی همراه بود که بخشی از افت روزانه بازار طلا را جبران کرد.

فعالان بازار اشاره می‌کنند که افت شدید قیمت‌ها در روزهای اخیر باعث شده بخشی از تقاضای سرمایه‌ای دوباره به بازار طلا بازگردد. با توجه به این عوامل، در صورت تداوم فضای سیاسی نامساعد، احتمال تقویت تقاضا و رشد بیشتر قیمت‌ها در معاملات روز دوشنبه وجود دارد





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