قیمت دلار در روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تحت تأثیر افزایش تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا با رشد محدود همراه شد و در کانال ۱۷۶ هزار تومانی بسته شد. تحلیلگران با اشاره به نقش اخبار سیاسی در تعیین رفتار دلار، محدوده ۱۷۵ هزار تومان را حمایت کوتاهمدت و ۱۷۸ هزار تومان را مقاومت اولیه بازار دانستند.
قیمت دلار در روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تحت تأثیر افزایش تنشهای نظامی بین ایران و آمریکا با رشد محدود همراه شد و در کانال ۱۷۶ هزار تومانی به کار خود پایان داد.
با این حال، کمبود نقدینگی و تردید معاملهگران نسبت به آینده تحولات سیاسی، مانع از شکلگیری موج جدید تقاضا در بازار ارز شد. قیمت دلار با افزایش هزار تومانی روی رقم ۱۷۶ هزار تومان بازگشایی و روی همین رقم بسته شد. بازار ارز در حالی با رشد محدود قیمت مواجه بود که اخبار مربوط به تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا، فضای احتیاطی را در بین معاملهگران تقویت کرده بود.
در مقابل دورههای قبلی افزایش تنش، واکنش بازار ارز چندان پرشتاب نبود و دلار نتوانست از محدودههای فعلی فاصله معناداری بگیرد. فعالان بازار ارز معتقدند در شرایط کنونی، بازار بیش از آنکه با کمبود عرضه یا هجوم تقاضا مواجه باشد، درگیر ابهام است و به همین دلیل معاملهگران بزرگ ترجیح میدهند تا روشنتر شدن چشمانداز سیاسی از انجام معاملات سنگین خودداری کنند.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند رفتار دلار در روزهای آینده بیش از هر زمان دیگری به اخبار سیاسی وابسته خواهد بود. تحلیلگران بازار ارز میگویند محدوده ۱۷۵ هزار تومان به یک حمایت مهم کوتاهمدت تبدیل شده و محدوده ۱۷۸ هزار تومان نیز نخستین مقاومت جدی بازار محسوب میشود.
آنها هشدار میدهند اگر فضای تنش میان ایران و آمریکا در روزهای آینده ادامه یابد یا خبر منفی تازهای به بازار مخابره شود، احتمال حرکت دلار به سمت محدوده ۱۷۸ تا ۱۸۰ هزار تومان وجود دارد و در این سناریو تقاضای احتیاطی میتواند بار دیگر موتور رشد قیمت را روشن کند. در مقابل، اگر سیگنالهای مثبتی از روند مذاکرات منتشر شود یا از شدت تنشهای سیاسی کاسته شود، دلار ممکن است بار دیگر به محدوده ۱۷۳ تا ۱۷۵ هزار تومان عقبنشینی کند.
با این حال، معاملهگران معتقدند تا زمانی که تکلیف پرونده مذاکرات روشن نشود، بازار ارز همچنان در همین دامنه محدود نوسان خواهد کرد. تحلیلگران بازار ارز میگویند آنچه فعلا مانع جهشهای بزرگ دلار شده، نه خوشبینی به آینده، بلکه انتظار برای روشن شدن متغیرهای سیاسی است و این انتظار بازار را در وضعیت تعلیق نگه داشته است
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