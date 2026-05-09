قیمت دلار روز شنبه با افزایش سه هزار تومانی در مسیر صعودی قرار گرفت و در کریدور ۱۷۰ هزار تومانی پیش‌روی کرد. روند کاهشی که از اواسط هفته گذشته در بازار ارز آغاز شده بود، حالا با رشدهای پلکانی همراه شده است. کارشناسان اقتصادی ورود این اسکناس به کریدور ۱۸۰ هزار تومانی را محتمل می‌دانند. قیمت دلار در نخستین روز از هفته سوم اردیبهشت در کریدور ۱۷۰ هزار تومانی بازگشایی شد. این اسکناس با رشد سه‌ هزار تومانی با رقم ۱۷۷ هزار تومان معامله شد و این رقم تا پایان معاملات روز شنبه پایدار بود. معامله‌گران معتقدند عرضه و تقاضا در بازار در تعادل قرار دارد، اما این تعادل شکننده است و کوچک‌ترین سیگنال سیاسی یا اقتصادی می‌تواند سمت‌وسوی قیمت را تغییر دهد. به گفته فعالان بازار، در روزهای اخیر اخبار و رویدادهای سیاسی و انتظارات ناشی از آن مهم‌ترین عامل اثرگذار بر رفتار معامله‌گران بوده است. فعالان بازار ارز می‌گویند تا زمانی که بازار خبر جدید و قاطعی دریافت نکند، دلار می‌تواند با رشد پلکانی همراه شود؛ با این حال، برخی فعالان بازار هشدار می‌دهند که اگر سمت عرضه تقویت شود یا سیگنال‌های سیاسی به سمت کاهش تنش حرکت کند، احتمال عقب‌نشینی دوباره قیمت وجود دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد قیمت دلار تحت تاثیر افزایش احتیاط در سمت عرضه، تقویت تقاضا برای پوشش ریسک و واکنش بازار به شرایط پرابهام کنونی است. آنها می‌گویند در چنین شرایطی، بازار ارز به‌جای حرکت‌های پرشتاب، به‌صورت پله‌ای و با نوسان‌های محدود اما پی‌درپی مسیر خود را مشخص می‌کند. تحلیلگران اقتصادی فضای بازار را در فاز انتظار می‌بینند و معتقدند ثبات شرایط فعلی، ورود دلار به کریدور ۱۸۰ هزار تومانی را به یک سناریوی محتمل و در دسترس تبدیل کرده است که می‌تواند با کوچک‌ترین شوک خبری، به تثبیت قیمت در این کریدور منجر شود.پیش‌ بینی قیمت دلار فردا پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405/ کاهش ارزش دلار ادامه داردامکان خرید برق از بورس برای تمامی مشترکان فراهم شدقیمت دلار، طلا و سکه امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ / طلا اندکی افزایش یافتقیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵/ دنا پلاس امروز چند؟ + جدول

قیمت دلار روز شنبه با افزایش سه هزار تومانی در مسیر صعودی قرار گرفت و در کریدور ۱۷۰ هزار تومانی پیش‌روی کرد. روند کاهشی که از اواسط هفته گذشته در بازار ارز آغاز شده بود، حالا با رشدهای پلکانی همراه شده است.

کارشناسان اقتصادی ورود این اسکناس به کریدور ۱۸۰ هزار تومانی را محتمل می‌دانند. قیمت دلار در نخستین روز از هفته سوم اردیبهشت در کریدور ۱۷۰ هزار تومانی بازگشایی شد. این اسکناس با رشد سه‌ هزار تومانی با رقم ۱۷۷ هزار تومان معامله شد و این رقم تا پایان معاملات روز شنبه پایدار بود.

معامله‌گران معتقدند عرضه و تقاضا در بازار در تعادل قرار دارد، اما این تعادل شکننده است و کوچک‌ترین سیگنال سیاسی یا اقتصادی می‌تواند سمت‌وسوی قیمت را تغییر دهد. به گفته فعالان بازار، در روزهای اخیر اخبار و رویدادهای سیاسی و انتظارات ناشی از آن مهم‌ترین عامل اثرگذار بر رفتار معامله‌گران بوده است.

فعالان بازار ارز می‌گویند تا زمانی که بازار خبر جدید و قاطعی دریافت نکند، دلار می‌تواند با رشد پلکانی همراه شود؛ با این حال، برخی فعالان بازار هشدار می‌دهند که اگر سمت عرضه تقویت شود یا سیگنال‌های سیاسی به سمت کاهش تنش حرکت کند، احتمال عقب‌نشینی دوباره قیمت وجود دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد قیمت دلار تحت تاثیر افزایش احتیاط در سمت عرضه، تقویت تقاضا برای پوشش ریسک و واکنش بازار به شرایط پرابهام کنونی است.

آنها می‌گویند در چنین شرایطی، بازار ارز به‌جای حرکت‌های پرشتاب، به‌صورت پله‌ای و با نوسان‌های محدود اما پی‌درپی مسیر خود را مشخص می‌کند. تحلیلگران اقتصادی فضای بازار را در فاز انتظار می‌بینند و معتقدند ثبات شرایط فعلی، ورود دلار به کریدور ۱۸۰ هزار تومانی را به یک سناریوی محتمل و در دسترس تبدیل کرده است که می‌تواند با کوچک‌ترین شوک خبری، به تثبیت قیمت در این کریدور منجر شود.

پیش‌ بینی قیمت دلار فردا پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405/ کاهش ارزش دلار ادامه داردامکان خرید برق از بورس برای تمامی مشترکان فراهم شدقیمت دلار، طلا و سکه امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ / طلا اندکی افزایش یافتقیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵/ دنا پلاس امروز چند؟ + جدو





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قیمت دلار افزایش قیمت روند کاهشی کارشناسان اقتصادی فعالان بازار سیگنال‌های سیاسی تغییر قیمت کارشناسان اقتصادی تغییر قیمت کارشناسان اقتصادی تغییر قیمت کارشناسان اقتصادی تغییر قیمت کارشناسان اقتصادی

United States Latest News, United States Headlines