قیمت طلا و سکه در هفته چهارم آبان با افت اونس جهانی ۴.۰۲ درصدی و ریزش سکه امامی همراه شد. سکه گرمی بیشترین افت نسبی بازار داخلی را ثبت کرد.

بازار طلا و سکه در هفته چهارم آبان برای دومین هفته متوالی با کاهش قیمت‌ها روبه‌رو شد. بررسی بازدهی هفت دارایی این بازار از شنبه ۲۳ آبان تا پنجشنبه ۲۸ آبان نشان می‌دهد که هیچ‌یک از دارایی‌های مورد بررسی از افت قیمت‌ها در امان نماندند. اونس جهانی با کاهش ۴.۰۲ درصدی بیشترین زیان نسبی را ثبت کرد و در بازار داخلی، سکه گرمی با بازدهی منفی ۲.۷۰ درصد بیشترین افت نسبی را به خود اختصاص داد.

در همین هفته، سکه امامی با کاهش ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی بیشترین افت اسمی را در بازار داخلی تجربه کرد. تحولات این هفته در شرایطی رقم خورد که اونس جهانی طلا چهارمین هفته آبان را در محدوده ۳۸۸۳ دلار آغاز کرده بود و پیش از آن، ریزش سنگین هفته گذشته میلادی مرز مهم ۴۰۰۰ دلار را از دست داده بود.

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واگرایی دلار داخلی و اونس جهانی در هفته چهارم آبان

آنچه بیش از همه بر معاملات هفته سایه انداخت، واگرایی دو متغیر اصلی قیمت‌گذاری طلا بود. دلار داخلی تحت تأثیر تحولات سیاسی و تغییرات عرضه و تقاضا نوسان می‌کرد، در حالی که اونس جهانی با فشار ناشی از تقویت دلار آمریکا، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و انتظارات انقباضی فدرال رزرو مواجه بود.

در چنین شرایطی، کاهش بهای جهانی طلا دست بالا را در تعیین قیمت‌های داخلی پیدا کرد. به همین دلیل، افزایش مقطعی نرخ ارز نتوانست به رشد پایدار بازار طلا و سکه منجر شود. دلار آزاد روز شنبه با جهش چهارکاناله بازگشایی شد و تا نرخ ۲۷۱ هزار و ۷۷۰ تومان پیش رفت، اما در نیمه دوم معاملات عقب نشست و در سطح ۲۷۰ هزار و ۳۲۰ تومان بسته شد.

طلای ۱۸ عیار و طلای آب‌شده پس از این جهش نتوانستند رشد ابتدایی خود را حفظ کنند. سکه امامی نیز پس از ورود به کانال ۲۵۴ میلیون تومان، در نرخ ۲۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داد.

مسیر نوسانی قیمت طلا و سکه از یکشنبه تا پنجشنبه

فشار فروش در معاملات یکشنبه شدت گرفت و دلار آزاد با سقوط ۵ هزار و ۴۰ تومانی به نرخ ۲۶۵ هزار و ۲۸۰ تومان رسید. این کاهش در شرایطی رخ داد که اونس جهانی ثبات نسبی داشت. قیمت طلای ۱۸ عیار در پی این روند به ۲۴ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان رسید و سکه امامی با افت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به کانال ۲۴۹ میلیون تومان عقب نشست.

روز دوشنبه ۲۵ آبان، بازار بار دیگر مسیر خود را تغییر داد. دلار آزاد با افزایش ۳ هزار و ۷۹۰ تومانی تا آستانه کانال ۲۷۰ هزار تومان پیشروی کرد و بخشی از افت روز یکشنبه را جبران کرد. سکه امامی نیز تا نرخ ۲۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بالا رفت. با این حال، اونس جهانی تحت تأثیر تقویت دلار آمریکا و انتظارات افزایشی نرخ بهره همچنان در مسیر نزولی قرار داشت و تا محدوده ۳۸۳۷ دلار عقب نشست.

در معاملات سه‌شنبه، کاهش دوباره دلار به کانال ۲۶۷ هزار تومان با عقب‌نشینی اونس جهانی همراه شد. طلای جهانی پس از پیشروی تا سطح ۳۸۸۶ دلار، به کانال ۳۸۵۰ دلار بازگشت و بازار داخلی نیز بخشی از رشد روز دوشنبه را از دست داد.

ریزش اونس جهانی و تأثیر آن بر سکه امامی

نقطه تعیین‌کننده هفته در معاملات چهارشنبه و پنجشنبه رقم خورد. اونس جهانی با سقوط از محدوده ۳۸۵۰ دلار به کانال ۳۷۰۰ دلار، فشار نزولی تازه‌ای بر بازار طلا وارد کرد. این ریزش در شرایطی اتفاق افتاد که نگرانی‌ها درباره سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری، جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا را کاهش داده بود.

در بازار داخلی، دلار پس از عقب‌نشینی به نرخ ۲۶۶ هزار و ۹۸۰ تومان در روز چهارشنبه، در روز پنجشنبه با جهش ۳ هزار و ۸۸۰ تومانی به نرخ ۲۷۰ هزار و ۸۶۰ تومان رسید. اما این افزایش نتوانست افت شدید طلای جهانی را جبران کند. در نتیجه، طلای ۱۸ عیار به کانال ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه امامی به کانال ۲۴۹ میلیون تومان عقب نشستند.

در روز چهارشنبه، اونس طلا با سقوط به نرخ ۳۷۵۸ دلار رسید و در ساعت ۱۶:۰۵ در نرخ ۳۷۶۵ دلار معامله می‌شد. این روند در روز پنجشنبه نیز ادامه یافت و اونس تا نزدیکی مرز ۳۷۰۰ دلار عقب نشست. طلای جهانی در ساعت ۱۴ پنجشنبه در نرخ ۳۷۲۷ دلار قرار گرفت.

عوامل سیاسی و ارزی پیش‌روی بازار طلا

در عرصه سیاسی، تداوم اختلافات ایران و آمریکا، ابهام درباره آینده مذاکرات، ادامه محاصره دریایی و تحولات نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، فضای نامطمئنی برای معامله‌گران ایجاد کرد. گزارش‌های مربوط به حملات نظامی در منطقه و نگرانی درباره امنیت کشتیرانی، در کنار دیدار رهبران آمریکا، روسیه و چین، از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه بازار بود.

هم‌زمان، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین روزانه حدود ۱۹۷ میلیون دلار ارز و تلاش سیاست‌گذار برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی، در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار داشت. نوسانات دلار در طول هفته نشان داد که بازار ارز همچنان تحت تأثیر انتظارات سیاسی و تغییرات کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا قرار دارد.