قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵: افت اونس جهانی و تأثیر دلار

در معاملات چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، قیمت طلا ۱۸ عیار به کانال ۲۵ میلیون‌ تومان سقوط کرد و قیمت سکه امامی و سکه بهار آزادی در حدود ۲۵۰ میلیون تومان معامله شد.

در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار ایران دوباره به کف کانال ۲۵ میلیون‌ تومان سقوط کرد، در حالی که قیمت سکه امامی و سکه بهار آزادی در حدود ۲۵۰ میلیون تومان معامله شدند. این افت جزئی بر اثر کاهش ۱۳ دلاری اونس جهانی طلا و تغییرات نامنظم دلار در بازار ارز بود.

نمودار روند قیمت طلا و اثر افت اونس جهانی

قیمت طلا در آغاز روز به ۲۵۸ هزار تومان افت داشت، ولی در ادامه معاملات بخشی از کاهش خود را جبران کرده و به کانال ۲۶۰ هزار تومان بازگشت. این تغییر مسیر سکه امامی را در معاملات عصرگاهی به نیمه کانال ۲۵۴ میلیون تومان توانست به حالت ثبات برساند.

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بااین‌حال، بقیه معاملات نوسانات شدیدتری داشت؛ افت ۱۳ دلاری اونس جهانی طلا با حرکت به محدوده ۴۰۴۲ دلار، فشار نزولی بر قیمت طلا وارد شد. در نتیجه، طلای ۱۸ عیار تا ۲۵ میلیون و ۴۷ هزار تومان افت کرد و ظاهر شد که بازگشت دلار به کانال ۲۶۰ هزار تومان نتوانست تغییرات اونس جهانی را متعادل سازد.

پیش‌بینی و رفتار تحلیلگران بازار طلا

تحلیلگران بازار طلا هشدار داده‌اند که در صورت ادامه افت اونس جهانی و ثبات قیمت دلار در محدوده کنونی، احتمال کاهش متمایل به ادامه در بازار سکه و طلا وجود دارد. اگر دلار باز هم به ۲۶۰ هزار تومان بازگردد، احتمال بازیابی بخشی از قیمت طلا و نگه‌داشتن سکه‌ها وجود دارد.

تماس با اتحادیه طلا و جواهر تهران نشان داد که سکه گرمی در روز چهارشنبه در حدود ۳۷ میلیون تومان معامله شد و سکه پارسیان در حدود ۳۰۰ میلیون تومان معامله گر بود. همین‌طور، نیم‌سکه و ربع سکه به ترتیب ۱۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۷۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شدند.

عواقب و تأثیرات برای خریداران و فروشندگان سکه

بنابراین، معامله‌گران باید محتاطانه وارد بازار شوند. توجه ویژه به بازگشت اونس جهانی یا تغییر قیمت دلار در روز پنجشنبه، می‌تواند برای تصمیم‌گیری در خرید سکه و طلا اهمیت زیادی داشته باشد. با توجه به دلایل مطرح شده، انتظار می‌رود قیمت سکه امامی و سایر قطعات در معاملات عصرگاهی ممکن است به سمت پایین حرکت کند، مگر اینکه تغییرات قیمت دلار یا اونس جهانی به سمت مثبت تغییر کند.

نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاران در بازار طلا

خط مشی اصلی این است که بازار طلا در شرایط فعلی نسبت به نوسانات اونس جهانی و دلار حساس باقی می‌ماند. در روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵، معامله‌گران باید بر پایه تحلیل دقیق از قیمت دلار و طلا در محدوده ۲۵۸ تا ۲۶۳ هزار تومان، استراتژی خرید یا فروش خود را تعیین کنند.