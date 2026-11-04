قیمت طلا و سکه در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با بازگشت اونس جهانی به کانال ۴۰۰۰ دلار صعودی شد

قیمت طلا و سکه در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ روندی صعودی به خود گرفت. بازگشت اونس جهانی به کانال ۴۰۰۰ دلاری، اثر کاهش قیمت دلار را خنثی کرد و قیمت سکه امامی به ۲۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

بازار طلا و سکه در تهران، امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ، با شیبی مثبت و در مسیر صعودی آغاز به کار کرد. این تغییر روند در حالی رقم خورده است که قیمت دلار در بازارهای داخلی کاهش یافته بود، اما تأثیر بازگشت طلای جهانی به کانال ۴۰۰۰ دلاری، سیگنال افزایشی را در بازار داخلی فعال کرد. اونس جهانی طلا امروز با رشد ۱۱۱ دلاری و در رقم ۴۰۴۱ دلار معامله شد. این جهش ارزی، اثر کاهشی کاهش قیمت دلار را خنثی کرده و افت قیمت‌های روز گذشته را جبران نمود. اتحادیه طلا و جواهر تغییرات قیمتی را در تمامی قطعات سکه به غیر از سکه گرمی تأیید کرد.

تحلیل مکانیسم رشد قیمت اونس جهانی طلا و سکه

مکانیسم اصلی این رشد قیمتی، تجمیع دو عامل متضاد در بازار است. از یک سو، قیمت دلار نسبت به آخرین معاملات نقدی روز گذشته پنج هزار تومان کاهش یافته و تا سطح ۲۶۸ هزار تومان عقب‌نشینی کرده است. از سوی دیگر، قیمت اونس جهانی با افزایش قابل توجه مواجه شد و این افزایش توانست اثر کاهش دلار را خنثی کند. نتیجه این تعامل، جبران افت قیمت طلا در روز جاری و بازگشت روند صعودی به بازار داخلی است. اونس جهانی طلا امروز با رقم ۴۰۴۱ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده تقاضای بالا برای این فلز گرانبها در سطح جهانی است.

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قیمت سکه امروز در تمامی قطعات غیر از سکه گرمی افزایش یافته است. قطعات سنگین سکه میلیونی رشد کرده‌اند و این روند صعودی را در بازار تثبیت کرده‌اند. قیمت سکه امامی امروز با رقم ۲۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان توسط اتحادیه طلا و جواهر اعلام شده است. این رقم نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته رشد دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی دارد که نشان‌دهنده نشاط در بخش سکه‌های بانکی است. این رشد قیمت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با توجه به شرایط جهانی طلا، به سمت حفظ ارزش دارایی خود حرکت کرده‌اند.

وضعیت قیمت سکه بهار آزادی و نیم سکه در بازار

سکه بهار آزادی نیز با افزایش یک میلیون تومانی، روی رقم ۲۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد. نیم‌سکه و ربع سکه نیز با ۴۰۰ هزار تومان افزایش، به ترتیب روی رقم‌های ۱۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفته‌اند. این نرخ‌ها نشان می‌دهد که رشد قیمت در تمامی رده‌های سکه احساس می‌شود. سکه گرمی نیز بدون تغییر، با رقم ۳۷ میلیون تومان دادوستد می‌شود. این ثبات نسبی در سکه گرمی در مقابل رشد سایر قطعات، توجه معامله‌گران خرد را به خود جلب کرده است.

قیمت طلا در بازار فیزیکی نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته و روند افزایشی را دنبال می‌کند. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۸۵ هزار تومان رشد کرده و ارزش خود را افزایش داده است. بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا با افزایش یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومانی روی رقم ۱۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رقم ۲۵ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان معامله می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که بازار طلا در حال بازپس‌گیری از دست داده‌های روز گذشته است و اعتماد به نفس در میان فعالان بازار افزایش یافته است.