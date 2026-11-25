بروزرسانی قیمت‌های بازار در روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵؛ نرخ دلار مبادله‌ای به ۱۹۵ هزار تومان رسید و طلا و سکه در کانال‌های صعودی تثبیت شدند.

در روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ ، بازارهای مالی ایران تحت تأثیر تحولات ارزی قرار داشتند و قیمت‌ها با نوسانات قابل‌توجهی همراه بودند. همزمان با انتشار نرخ خودروهای سایپا ، تمرکز اصلی معامله‌گران بر روی قیمت دلار و سکه امامی بود که پس از شوک‌های تحریمی اخیر، نوسانات سریعی را تجربه کرده‌اند. این نوسانات نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار به تحولات روزانه است و خریداران و فروشندگان با دقت نظاره‌گر تغییرات نرخ‌ها هستند.

نرخ برابری دلار در بازار چهارشنبه ۴ آذر

دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ با قیمت ۱۹۵ هزار و ۵۷۷ تومان فروخته می‌شد. این در حالی است که نرخ خرید این ارز در همان روز به ۱۹۳ هزار و ۸۱۶ تومان رسید. این فاصله قیمتی بین خرید و فروش، بازتاب‌دهنده تنش‌های موجود در بازار ارز است که پیش‌تر با شوک تحریم مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز قبل ایجاد شده بود.

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پیش از این تاریخ، یعنی روز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵، قیمت دلار در سطح ۲۷۰ هزار تومان بسته شده بود که نشان‌دهنده یک جهش قیمتی چشمگیر در بازه زمانی کوتاه است. همچنین قیمت دلار حواله‌ای در تاریخ دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد و تغییرات آن با نوسانات بازار آزاد همزمانی داشت. این همبستگی بین نرخ حواله و بازار آزاد، تأثیرپذیری بالای سیستم بانکی از شرایط کلی اقتصاد را نشان می‌دهد.

تحلیل وضعیت سکه و طلا در بازار سرمایه

در بخش طلا و سکه، وضعیت بازار در روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ به گونه‌ای بود که قیمت‌ها در اوج خود قرار داشتند. سکه امامی با حفظ جایگاه قیمتی خود در بالاترین سطوح، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. تحلیل‌ها حاکی از آن بود که طلا برای ورود به کانال ۲۶ میلیون تومانی خیز برداشته است و این امر نشان‌دهنده انتظارات تورمی بالای فعالان اقتصادی است.

قیمت طلا ۲۴ عیار در همین تاریخ اعلام شد و روند صعودی خود را ادامه داد. همچنین قیمت طلا ۱۸ عیار روی دور صعود قرار گرفت که نشان‌دهنده جذابیت این فلز زرد برای حفظ ارزش سرمایه در برابر نوسانات ارزی است. این روند صعودی تنها محدود به طلا نبود و سکه پارسیان نیز در روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ قیمت‌گذاری شد و تغییرات آن با سکه امامی همبستگی داشت.

بررسی قیمت‌گذاری‌های صنعت خودرو و بازارهای موازی

در کنار بازارهای موازی، صنعت خودروسازی نیز روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ با اعلام لیست قیمت‌های جدید مواجه شد. قیمت خودروهای سایپا در این روز اعلام گردید و جزئیات قیمت کوییک به تفکیک مدل‌های مختلف منتشر شد. این قیمت‌گذاری‌ها همواره بازتاب‌دهنده هزینه‌های تولید و نرخ ارز محاسبه شده برای بخش خودرو است که بر قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی تأثیر مستقیم دارد.

با وجود اخبار مربوط به گل زده شده توسط رئال مادرید به آیندهوون در بخش ورزشی که در جریان بود، تمرکز اصلی اخبار اقتصادی بر تحولات مالی و ارزی متمرکز بود. این همزمانی نشان می‌دهد که حتی در روزهای معمول، اخبار غیراقتصادی نیز در بستر اخبار روزانه پخش می‌شوند، اما وزن آن‌ها در مقایسه با اخبار مالی ناچیز است.

در نهایت، روند بازار در روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ نشان داد که عوامل کلان اقتصادی و تصمیمات سیاستی همچنان محرک اصلی نوسانات هستند. خریداران با در نظر گرفتن نرخ‌های اعلامی مرکز مبادله و بازار آزاد، استراتژی‌های خود را برای روزهای آینده تنظیم کردند. ثبات یا بی‌ثباتی در این سطح از قیمت‌ها، شاخص مهمی برای سنجش سلامت اقتصادی در ماه جاری محسوب می‌شود.