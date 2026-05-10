قیمت طلا و سکه امروز در مسیر نزولی است - اخبار اقتصادی

قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مسیر نزولی قرار دارد. طلا که در معاملات عصرگاهی روز گذشته کاهشی شده بود، امروز هم با همراهی دلار این مسیر نزولی را ادامه داده است. دلار در غیاب معاملات جهانی به بازیگر فعال در بازار طلا تبدیل شده است. بازار طلا و سکه با نوسانات کاهشی همراه شد و امروز در روند نزولی بازگشایی شده است.

달러 در غیاب معاملات جهانی به بازیگر فعال در بازار طلا تبدیل شده است. قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در روند نزولی بازگشایی شده است. قیمت طلا افت کرده و هر گرم طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معامله می‌شود. قیمت سکه نیز در تمامی قطعات کاهش یافته و تنها قیمت سکه گرمی نسبت به معاملات روز گذشته بدون تغییر مانده است.

بازار طلا که در معاملات روز گذشته روند صعودی را آغاز کرده بود، در ادامه روز تعدیل شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. امروز نیز این روند نزولی ادامه یافت و بازار طلا و سکه با نوسانات کاهشی همراه شد. بازارهای جهانی امروز تعطیل هستند و معاملات اونس جهانی طلا متوقف است. بنابراین، دلار امروز تنها بازیگر فعال بازار طلاست و با افت قیمت، این بازار را با خود همراه کرده است.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که نتایج مذاکرات مشخص یا سیگنال پرقدرتی به بازار مخابره نشود، نمی‌توان انتظار رشد یا ریزش قابل توجهی را در بازار طلا و سکه داشت. اونس جهانی طلا امروز روی رقم ۴۷۱۳ دلار تثبیت شده است. دلار نیز با افت هزار تومانی نسبت به معاملات روز گذشته، روی رقم ۱۷۶ هزار تومان معامله می‌شود. قیمت سکه امروز در تمامی قطعات کاهشی شده و تنها سکه گرمی بدون تغییر مانده است.

قیمت سکه امامی با کاهش یک میلیون تومانی با رقم ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط اتحادیه طلا و جواهر اعلام شده است. سکه بهار آزادی با افت یک میلیون تومانی، روی رقم ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد. نیم‌سکه و ربع سکه با یک میلیون تومان کاهش، به‌ترتیب روی رقم‌های ۹۹ میلیون تومان و ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفته‌اند. سکه گرمی نیز با رقم ۲۸ میلیون تومان داد و ستد می‌شود





