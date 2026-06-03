قیمت طلا و سکه امروز در مسیر نزولی بازگشایی شده است. قیمت طلا افت کرده و هر گرم طلای ۱۸ عیار در کف کانال ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی معامله میشود.
قیمت طلا و سکه امروز در مسیر نزولی بازگشایی شده است. قیمت طلا افت کرده و هر گرم طلای ۱۸ عیار در کف کانال ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی معامله میشود.
قیمت سکه نیز در انواع قطعات کاهشی شده و سکه امامی به نیمه کانال ۱۸۲ میلیونی برگشته است. قیمت دلار امروز دو هزار تومان نسبت به آخرین معاملات روز گذشته رشد کرده است. با این حال، کاهش ارزش اونس جهانی طلا، اثر افزایشی دلار را خنثی کرده است. اونس جهانی طلا امروز نزولی شده و در این لحظه روی رقم ۴۴۵۳ دلار معامله میشود.
قیمت سکه امروز در انواع قطعات کاهشی شده و تنها سکه گرمی بدون تغییر مانده است. قیمت سکه امامی با رقم ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط اتحادیه طلا و جواهر اعلام شده و کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دارد. سکه بهار آزادی روی رقم ۱۸۰ میلیون تومان قرار دارد که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.
نیمسکه با یک میلیون تومان و ربع سکه با ۵۰۰ هزار تومان کاهش، بهترتیب روی رقمهای ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفتهاند. سکه گرمی نیز روی رقم ۲۸ میلیون تومان داد و ستد میشود. قیمت طلا امروز در مسیر نزولی قرار گرفته است.
بر اساس قیمتهای اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا روی رقم ۷۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد و طلای ۱۸ عیار با رقم ۱۸ میلیون و ۳۰۶ هزار تومان معامله میشود
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