قیمت جهانی طلا روز دوشنبه در معاملات آسیایی کاهش یافت، به کمترین سطح خود در حدود ۱.۵ ماه گذشته سقوط کرد، افزایش بازده جهانی اوراق قرضه و تنشهای سیاسی بین آمریکا و ایران از عوامل اصلی فشار بر آن عنوان میشود. قیمت طلا به ابتدای معاملات با کاهش ۱.۳ درصدی به ۴۴۸۳.۶۷ دلار در هر اونس رسید و به پایینترین سطح خود در حدود ۱.۵ ماه گذشته نزدیک شد. افزایش بازده جهانی اوراق قرضه و تشدید تنشها میان ایالات متحده آمریکا و ایران از عوامل اصلی فشار بر بازار فلز زرد عنوان میشود.
قیمت طلا به ابتدای معاملات با کاهش ۱.۳ درصدی به ۴۴۸۳.۶۷ دلار در هر اونس رسید و به پایینترین سطح خود از اواخر ماه مارس نزدیک شد. معاملات آتی نیز با کاهش ۱.۷ درصدی در سطح ۴۴۸۴.۸۲ دلار در هر اونس معامله شد. با این حال، طلا در ادامه معاملات بخشی از این ریزش سهمگین را جبران کرد و اکنون روی رقم ۴۵۳۳ دلار معامله میشود، اما در شرایط نگرانکننده قرار دارد.
بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح یکماهه رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن نیز به رکورد ۲۹ ساله صعود کرد. این رشد بازدهی در پی افزایش گمانهزنیها درباره تشدید تورم ناشی از کمبود انرژی و احتمال اتخاذ سیاستهای پولی سختگیرانهتر از سوی بانکهای مرکزی جهان رخ داده است
