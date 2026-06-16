قیمت دلار با افت پنج هزار تومانی به 156 هزار تومان رسید

قیمت دلار در روز سهشنبه 26 خرداد 1405 با افت پنج هزار تومانی به رقم 156 هزار تومان رسید و معاملهگران با توجه به تحولات سیاسی و امیدواری به تفاهم احتمالی ایران و آمریکا، فشار فروش را افزایش دادهاند.
قیمت دلار روز سهشنبه با افت پنج هزار تومانی روی رقم ۱۵۶ هزار تومانی بازگشایی شد و در پایان معاملات نیز روی همین قیمت ایستاد.
معاملهگران بیش از هر زمان دیگری تحولات سیاسی را در معادلات خود لحاظ کردهاند و فعلا دست بالا در بازار با فروشندگان است. قیمت دلار روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش ارزش در کانال ۱۵۶ هزار تومانی بازگشایی شد و روی همین رقم به کار خود پایان داد. بازار ارز در روزهای اخیر بهطور کامل تحت تأثیر اخبار مربوط به تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا قرار گرفته است.
انتشار گمانهزنیها درباره امضای دیجیتال تفاهمنامه میان دو کشور و افزایش امیدواری نسبت به کاهش تنشهای سیاسی، بخش مهمی از تقاضای احتیاطی را از بازار خارج کرده و معاملهگران را به سمت فروش سوق داده است. بررسی روند معاملات نشان میدهد دلار ظرف چند روز گذشته از کانال ۱۷۸ هزار تومانی فاصله گرفته و اکنون در محدودهای معامله میشود که تا چند هفته قبل کمتر کسی آن را محتمل میدانست.
فعالان بازار معتقدند انتظارات ناشی از توافق احتمالی فعلا مهمترین متغیر اثرگذار بر بازار ارز است و سایر عوامل بنیادی در حاشیه قرار گرفتهاند. کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار ارز در آستانه ورود به یکی از حساسترین مقاطع ماههای اخیر قرار گرفته است. از نگاه تحلیلگران، تا زمانی که فضای خوشبینی نسبت به توافق احتمالی حفظ شود، فشار فروش در بازار ارز ادامه خواهد داشت.
تحلیلگران بازار ارز پیشبینی میکنند در صورت انتشار اخبار تکمیلی درباره تفاهم میان ایران و آمریکا، دلار در معاملات روز چهارشنبه محدوده ۱۵۳ تا ۱۵۵ هزار تومان را آزمایش کند. آنها معتقدند کاهش ریسکهای سیاسی و خروج تقاضای هیجانی میتواند زمینه افت بیشتر قیمت را فراهم کند. فعالان بازار ارز معتقدند مسیر کوتاهمدت دلار همچنان به اخبار سیاسی گره خورده و معاملهگران تا روشنتر شدن ابعاد تفاهم احتمالی، بیش از هر عامل دیگری به سیگنالهای سیاسی واکنش نشان خواهند داد
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