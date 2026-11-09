قیمت بیت کوین و اتریوم در ۱۸ آبان ۱۴۰۵ + جدول نرخ ارز

بروزرسانی قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال در دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵. نرخ بیت کوین به ۷۴۷۹۲ دلار و اتریوم به ۲۱۳۷ دلار رسید. جزئیات نرخ تبدیل به تومان را در این گزارش مشاهده کنید.

در دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، بازار ارزهای دیجیتال شاهد نوسانات منفی قابل توجهی بود که منجر به کاهش ارزش دو دارایی اصلی این بازار شد. بیت کوین و اتریوم که همواره پیشتاز معاملات جهانی هستند، در این بازه زمانی زمانی کاهش یافته‌اند که نرخ دلار تتر نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در محاسبه قیمت ریالی این دارایی‌ها ایفا کرده است. این تغییرات نشان‌دهنده وضعیت ناپایدار بازارهای مالی در این روز خاص است.

نرخ لحظه‌ای بیت کوین و معادل ریالی

بیت کوین، به عنوان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان، در لحظات پایانی روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در قیمت ۷۴,۷۹۲ دلار معامله شد. این رقم با احتساب نرخ تبدیل تتر به تومان در همان بازه زمانی، معادل ۱۹,۸۹۸,۳۸۶,۳۶۸ تومان برای هر واحد بیت کوین برآورد شده است. این محاسبه بر اساس نرخ تتر در مقدار ۲۶۵,۷۱۹ تومان انجام شده که مبنای اصلی تبدیل ارزهای خارجی به پول ملی در بازار آزاد است.

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نکته حائز اهمیت در وضعیت بیت کوین، روند نزولی آن در ۲۴ ساعت گذشته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بیت کوین در این بازه زمانی ۱.۲۶ درصد کاهش یافته است. این کاهش درصدی اگرچه ممکن است در نگاه اول جزئی به نظر برسد، اما با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در این دارایی، می‌تواند بازتاب‌دهنده فشار فروش در بازار باشد و تأثیرات مستقیمی بر ارزش کل سبد دارایی‌های کریپتوکارنسی داشته باشد.

وضعیت اتریوم و نرخ تتر در بازار

در سوی دیگر بازار، اتریوم نیز به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، با کاهش قیمت همراه بود. قیمت اتریوم در ساعات مختلف روز پنجشنبه ۱۴ آبان و در ادامه روند نزولی تا دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، به عدد ۲,۱۳۷ دلار رسید. این رقم با استفاده از همان نرخ مبدل تتر که ۲۶۵,۷۱۹ تومان بوده، منجر به محاسبه قیمت ریالی اتریوم در مبلغ ۵۶۸,۵۳۹,۲۰۱ تومان شده است.

نرخ تبدیل تتر به تومان که در متن گزارش اصلی ۲۶۵,۷۱۹ تومان ذکر شده، نقطه ثقل محاسبات قیمت ریالی ارزهای دیجیتال در ایران است. نوسانات این نرخ می‌تواند به تنهایی باعث تغییرات شدید در قیمت ریالی بیت کوین و اتریوم شود، حتی اگر قیمت دلاری آن‌ها ثابت بماند. کاهش ۴.۳۰ درصدی اتریوم در ۲۴ ساعت اخیر نشان‌دهنده افت شدیدتری نسبت به بیت کوین است و ممکن است نشان‌دهنده بی‌اعتمادی بیشتر سرمایه‌گذاران به قراردادهای هوشمند و پلتفرم‌های مبتنی بر اتریوم در کوتاه‌مدت باشد.

تحلیل بازار و چشم‌انداز اقتصادی

همزمان با نوسانات ارزهای دیجیتال، روزنامه شرق نیز در شماره ۵۵۲۲ خود مورخ دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ به بررسی ابعاد مختلف اقتصادی پرداخته است. اگرچه تمرکز اصلی این گزارش بر قیمت‌های کلیدی بیت کوین و اتریوم است، اما اخبار مرتبط با قیمت طلا، خودروهای سایپا، میلگرد و دام زنده نیز در این بازه زمانی منتشر شده است. این همزمانی نشان می‌دهد که بازارهای مختلف اقتصادی ایران در یک روز واحد درگیر تحولات متعددی بوده‌اند.

پیش‌بینی‌های هواشناسی برای تهران و بوشهر در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ نیز حاکی از تداوم بارش باران و کاهش محسوس دما بود که این موضوع می‌تواند بر بازارهای کالایی و لجستیک تأثیر بگذارد. با این حال، تمرکز اصلی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خرد در این روز، بر روی نوسانات نرخ ارزهای دیجیتال و تاثیرات آن بر قدرت خرید و ارزش دارایی‌ها متمرکز بوده است. کاهش قیمت بیت کوین و اتریوم به معنای کاهش ارزش ریالی سبد دارایی‌های بسیاری از کاربران ایرانی است.