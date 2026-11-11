قیمت طلای ۱۸ عیار به ۲۴،۹۱۸٬۱۰۰ هزار تومان رسید

در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار به ۲۴٬۹۱۸٬۱۰۰ تومان براتان رسید. در این روز، نظرات کارشناسان و پیش‌بینی‌های قیمت طلا به چالش کشیده شد.

در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار تهران به ۲۴،۹۱۸،۱۰۰ هزار تومان در سطح هر گرم رسید، که نشان از ادامه گرایش رونق قیمت طلا در بازارهای داخلی دارد.

تصحیح نرخ طلای ۱۸ عیار و عوامل موثر

قیمت روزانه طلای ۱۸ عیار در این روز، از مقدار متوسط پیش از روز گذشته به میزان معادل ۲۳۰ هزار تومان افزایش یافت. خبرگزاری‌های مالی با حضور تحلیل‌گران بازار، توضیح دادند که این رشد به دلیل برنامه‌های سیاسی بین‌المللی و تقاضای خریداران ایرانی در دارایی‌های امن، حاصل می‌شود.

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قانون قفل مالی تا پرتفوی‌های وابسته به طلا، موجب جلب توجه سرمایه‌گذاران بود و همین‌طور، سقوط دور قیمت طلا در طول هفته گذشته باعث بود تا بازار به سمت تثبیت حرکت کند.

نظرات کارشناسان و پیش‌بینی‌های آینده

کارشناسان بازار طلا، به‌ طور خاص، تأکید می‌کنند که روند افزایشی قیمت طلا ممکن است در هفتگی آینده به صورت نرم باشد و به‌دلیل تغییرات در سیاست‌های پولی، نوسان‌های کمتری تجربه کند. یکی از این کارشناسان، اشاره کرد که تأثیر نرخ بهره مرکزی بر قیمت طلا، نقش کلیدی دارد.

در کنار این، بازار طلا دست دوم نیز در روز قبل، یعنی سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، با کاهش قابل توجهی در قیمت روبرو شد. این کاهش باعث شد تا طرفداران بازار انتظار داشته باشند که قیمت طلای ۱۸ عیار، به‌دنبال این تغییر، در روزهای سختی را تجربه کند.

انجمن‌های سرمایه‌گذاری و واکنش بازارهای مالی

انجمن‌های مالی توجه می‌کنند که افزایش قیمت طلا در این روز، در زمینهٔ صنایعی مانند تولید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری در بخش‌های حکومتی اثرگذار است. همچنین، قیمت دلار و یورو در این روز، در سطح متوسطی نسبت به سریع‌ترین تغییرات گذشته قرار داشت.

از سوی دیگر، بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، در حالی که در جریان تحولات اقتصادی در سطح منطقه‌ای قرار دارند، پیش‌بینی‌های متفاوتی در خصوص پویایی‌های بعدی دارند. این موضوع باعث شد تا بازارهای مرتبط با طلا، در فضای رقابتی‌ای قرار بگیرند، جایی که ممکن است تقاضا برای طلا به‌صورت رشد کند یا کاهش یابد.

پیامدهای احتمالی برای سرمایه‌گذاران و خریداران کنونی

برای سرمایه‌گذاران که در این روز، در مجازات خرید طلا، آن را در ارز محلی خریداری می‌کنند؛ انتظار می‌رود که کاهش قابل توجهی در قیمت طلا، امکان فروش بهتر و با سود بیشتری را فراهم کند. همچنین، فروشندگان تخفیف‌های ویژه در فروشگاه‌های محلی، به دلیل افزایش مداوم قیمت طلا، می‌توانند در بازار رقابتی قرار بگیرند.

برای خریدارانی که با اهداف بلندمدت استراتژی می‌مانند، توصیه می‌شود تحلیل‌های الگوهای بازار را با دقت بررسی کنند. در این راستا، استفاده از نمودارهای معکوس در مدت زمان‌های طولانی‌تر می‌تواند کمک‌کننده باشد.

به‌طور خلاصه، 20 آبان 1405، در حالی که قیمت طلای ۱۸ عیار به ۲۴،۹۱۸،۱۰۰ هزار تومان رسید، این زمان، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و خرید در بازارهای طلا و ارزی ایجاد کند.