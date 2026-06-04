قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا افزایش یافت

قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت با ۰.۶ درصد افزایش به ۴۴۹۱ دلار و ۷۰ سنت رسید. این افزایش قیمت طلا به قیمت دلار و نفت بستگی دارد و در حال حاضر به تغییر سیاست پولی آمریکا نیازی نیست.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت با ۰.۶ درصد افزایش به ۴۴۹۱ دلار و ۷۰ سنت رسید.

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۷ درصد افزایش به ۴۴۶۴ دلار و ۶۹ سنت رسید. این فلز ارزشمند روز گذشته ۰.۳ درصد کاهش قیمت داشت. قیمت دلار در معاملات روز جاری کاهش یافت و باعث شد طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر شود.

افزایش قیمت طلا هنوز تا حد زیادی به قیمت نفت و دلار بستگی دارد و این فلز ارزشمند فقط زمانی افزایش می‌یابد که آنها عقب‌نشینی کنند. افزایش قیمت نفت خام می‌تواند تورم را افزایش دهد و نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد. در حالی که طلا به طور سنتی یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود نرخ بهره بالا بر جذابیت آن به عنوان یک دارایی بدون بازده تاثیر می‌گذارد.

جان ویلیامز رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک اظهار کرد در حال حاضر به تغییر سیاست پولی آمریکا نیازی نیست. بر اساس گزارش رویترز مت سیمپسون تحلیلگر ارشد در موسسه استون ایکس گفت فکر نمی‌کنم که پایان روند صعودی قیمت طلا باشد اما به طور کلی زمان یک تغییر اساسی فرا رسیده است. بنابراین پیش‌بینی می‌کنم که با نزدیک شدن به پایان سال معاملات پرنوسان باشد و قیمت‌ها اندکی به سمت بالا و حدود ۵۰۰۰ دلار حرکت کنند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند بهای هر اونس نقره با یک درصد افزایش به ۷۳ دلار و ۴۴ سنت رسید و هر اونس پلاتین با یک درصد افزایش به ۱۸۷۸ دلار و ۵۰ سنت رسید. هر اونس پالادیوم با ۰.۶ درصد افزایش به ۱۳۰۹ دلار و ۶۸ سنت رسید.





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