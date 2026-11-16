بررسی نرخ ارزهای دیجیتال و خودروهای سایپا در ۲۵ آبان ۱۴۰۵. قیمت بیت‌کوین به ۶۴ هزار دلار رسید و تتر در کانال ۲۶۹ هزار تومان معامله شد.

در روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ ، بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر نوسانات جزئی قرار گرفت. قیمت بیت‌کوین به عدد ۶۴ هزار و ۸۰۹ دلار رسید که معادل ۱۷,۴۷۲,۲۹۸,۴۸۷ تومان است. این افزایش ۰.۱۰ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار جهانی رمزارزها بود.

نوسانات اتریوم و تتر در بازار ایران

همزمان با وضعیت بیت‌کوین، قیمت تتر در ایران به عدد ۲۶۹,۳۵۱ تومان رسید. این در حالی است که این ارز در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۶۴ درصد کاهش یافته است. در بخش ارزهای دیگر، قیمت اتریوم در لحظاتی به ۱,۸۲۵.۴ دلار رسید. این مقدار معادل ۴۹۲,۱۲۲,۰۰۴ تومان است و اتریوم در ۲۴ ساعت اخیر ۰.۴۱ درصد افزایش داشته است.

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بررسی قیمت خودروهای سایپا و کوییک

علاوه بر بازار ارز، خودروهای سایپا نیز در تاریخ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفتند. علاقه‌مندان به خودروهای داخلی به ویژه مدل کوییک، جدول قیمت‌های روزانه را دنبال می‌کنند. این بخش از بازار همواره تأثیرپذیر از نوسانات ارزی است و قیمت‌گذاری‌ها با دقت نظارت می‌شود.

تحلیل وضعیت طلا و سکه پارسیان

قیمت طلا و سکه نیز در همین تاریخ اعلام شد و روند ریزش طلا همچنان ادامه دارد. کاربران به دنبال قیمت سکه پارسیان ۲۰۰ سوتی و سایر انواع سکه هستند. همچنین قیمت گوشت قرمز، گوشت گوسفندی و گوساله در روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ مشخص شده است.

رویدادهای دیگر در تاریخ ۲۵ آبان

روزنامه شرق شماره ۵۵۲۸ نیز در همین تاریخ منتشر شده است. علاوه بر این، گزارش‌هایی از سومین زلزله تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز منتشر شده است. این رویدادها نشان می‌دهند که علاوه بر اقتصاد، اخبار اجتماعی نیز توجه‌برانگیز بوده است.

جمع‌بندی نهایی بازارها

بازار امروز ترکیبی از ثبات در ارزهای دیجیتال و نوسانات در خودرو و طلا را نشان می‌دهد. کاربران باید به اعداد دقیق و تاریخ‌های ذکر شده توجه کنند تا از تصمیم‌گیری‌های درست برخوردار شوند.