قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ با نوسانات محدود بازگشایی شده است. طلا با نوسانات محدود کاهشی و افزایشی همراه شده و سکه نیز در اکثر قطعات بدون تغییر مانده است.

قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در مسیر بلاتکلیفی قرار گرفته است. طلا با نوسانات محدود کاهشی و افزایشی همراه شده و سکه نیز در اکثر قطعات بدون تغییر مانده است.

نوسانات قیمت دلار و وضعیت مبهم سیاسی بازار طلای داخلی را در مسیر بلاتکلیفی قرار داده است. قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ با نوسانات محدود بازگشایی شده است. قیمت طلا نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته تغییر محسوسی نداشته و با نوسانات کوچک کاهشی و افزایشی همراه شده است. قیمت سکه نیز در بیشتر قطعات تغییری نداشته و تنها سکه بهار آزادی افت محدودی را تجربه می‌کند.

ماندگاری دلار در کانال ۱۷۴ هزار تومانی و تداوم وضعیت مبهم سیاسی، اثر افزایشی اونس جهانی طلا را خنثی کرده است. معامله‌گران اکنون با احتیاط بیشتری در بازار حضور دارند و اخبار ضد و نقیض سیاسی را بیش از گذشته دنبال می‌کنند. همین موضوع باعث شده تا بازار طلا در مسیر بلاتکلیفی قرار بگیرد و امروز نوسانات چندانی نداشته باشد. اونس جهانی طلا امروز صعودی شده و در لحظه تنظیم این گزارش روی رقم ۴۵۲۹ دلار در حال معامله است.

قیمت دلار نیز امروز تغییر محسوسی نسبت به روز گذشته نداشته و در کانال ۱۷۴ هزار تومانی نوسانات محدود افزایشی دارد. دلار در این لحظه با رقم ۱۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شود. بازار سکه امروز نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته تغییری نداشته و قیمت اکثر قطعات ثابت مانده است. قیمت سکه امامی با رقم ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط اتحادیه طلا و جواهر اعلام شده است.

سکه بهار آزادی روی رقم ۱۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد که ۵۰۰ هزار تومان نسبت به روز گذشته کاهش یافته است. نیم‌سکه و ربع سکه، به‌ترتیب روی رقم‌های ۹۴ میلیون تومان و ۵‍۳ میلیون تومان قرار گرفته‌اند. سکه گرمی نیز روی رقم ۲۸ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. قیمت طلا امروز نسبت به روز گذشته تغییر قابل توجهی ندارد.

این فلز گرانبها در بازار داخلی اکنون با نوسانات کوچک کاهشی و افزایشی همراه شده و در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت پایین‌تری نسبت به معاملات روز گذشته دارد. بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا روی رقم ۷۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قرار دارد و طلای ۱۸ عیار با رقم ۱۸ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان معامله می‌شود. قیمت دلار در معاملات امروز صعودی است.

ابهامات سیاسی و نگرانی از افزایش تنش‌های نظامی، قیمت دلار را بالا برده، اما یورو بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی ماند. قیمت دلار که روز گذشته جهش پنج هزار تومانی را تجربه کرده بود، امروز نیز افزایشی است. دلار در معاملات امروز تا لحظه نگارش این گزارش با افزایش 700 تومانی نسبت به آخرین رقم معاملاتی روز گذشته به رقم 174 هزار و 700 تومان رسید.

در سوی دیگر بازار، یورو بدون تغییر نسبت به روز گذشته روی رقم 200 هزار تومان باقی ماند و نوسان خاصی را تجربه نکرد. تحلیلگران معتقدند تا روشن شدن تکلیف مذاکرات و مشخص شدن نشانه‌های قطعی از صلح یا تشدید تنش، بازار ارز در همین وضعیت بلاتکلیفی و نوسانات محدود باقی خواهد ماند. قیمت دلار توافقی امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ افت دیروز را پس گرفت.

بر این اساس، قیمت دلار توافقی با ۱۰۲ تومان رشد، در سمت فروش ۱۴۷ هزار و ۱۹۰ تومان و در سمت خرید ۱۴۵ هزار و ۸۶۵ تومان اعلام شده است





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