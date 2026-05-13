قیمت سیمان عمده امروز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد. بازار آرام است و تغییر قیمتی را در محصولات خود لحاظ نکرده است. بعد از نوسانهای اخیر، اکنون فضای معاملات آرامتر شده، این وضعیت نشان میدهد که بازار تا حد زیادی اثر شوکهای کوتاهمدت را جذب کرده و به سمت یک روند ثابت بازگشته است.
از منظر عرضه و تقاضا نیز نشانهای از التهاب جدی دیده نمیشود. موجودیها در سطح قابل قبولی قرار دارند و جریان توزیع نیز بدون اختلال خاصی ادامه دارد؛ بنابراین فشار مضاعفی بر قیمتها وارد نشده است. در چنین شرایطی، خریداران و فعالان بازار با احتیاط بیشتری عمل میکنند و همین موضوع به آرامش بیشتر معاملات کمک میکند. سیمان پاکتی ساوه (تیپ 2) _ عمده در محدوده ۲۴۳ هزار تومان قرار دارد.
سیمان پاکتی تهران (تیپ 2) _ عمده با قیمت ۲۵۷ هزار تومان خرید و فروش میشود.

