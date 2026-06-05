قیمت نفت در روز جمعه بدون تغییر باقی مانده است

قیمت نفت در روز جمعه تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. نفت در معاملات روز گذشته پایین آمده بود.

قیمت نفت در روز جمعه تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. نفت در معاملات روز گذشته پایین آمده بود. چشم‌انداز پایان قریب‌الوقوع جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران پس از رد آتش‌بس جدید توسط حزب‌الله کمرنگ شده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 41 سنت معادل 0.43 درصد افزایش به 95 دلار و 44 سنت رسید. برنت در روز گذشته 2.84 درصد کاهش قیمت داشت. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 17 سنت معادل 0.18 درصد افزایش، 93 دلار و 21 سنت معامله می‌شود. قیمت نفت آمریکا 3.1 درصد در روز پنج‌شنبه پایین آمده بود.

هر دو قرارداد آتی در مسیر ثبت نخستین رشد هفتگی خود در سه هفته اخیر قرار دارند. نفت آمریکا بیش از 6 درصد افزایش یافته است. این رشد پس از آن رخ داده که درگیری‌ها در خاورمیانه شعله‌ور شده، مذاکرات صلح جنگ آمریکا و ایران به کندی پیش می‌رود و حمل و نقل در تنگه هرمز که یک‌پنجم از نفت جهان از آن عبور می‌کند، همچنان محدود است.

تحلیلگران نگرانی‌هایی را درباره کاهش موجودی‌های نفتی در سطح جهانی مطرح کرده‌اند که می‌تواند در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی منجر به جهش قیمت شود. هیثم الغیس، دبیرکل اوپک، در روز پنج‌شنبه گفت که این سازمان علیرغم درگیری خاورمیانه و بسته‌بودن تنگه هرمز، به پیش‌بینی خود مبنی بر رشد 1.2 میلیون بشکه‌ای تقاضای نفت برای سال جاری میلادی پایبند است





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