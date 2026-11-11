قیمت طلا و سکه در بازار چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵

بررسی قیمت لحظه‌ای طلا و سکه در بازار ایران برای روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵. تحلیل روند نزولی قیمت طلای ۱۸ عیار و پیش‌بینی بازگشت به کانال ۲۴ میلیون تومان.

بازار سرمایه در ایران، به‌ویژه بخش طلا و سکه، در روز چهارشنبه بیستم آبان ماه سال یک هزار و چهارصد و پنج شاهد نوسانات قابل توجهی بود. گزارش‌های منتشر شده از تابلوهای معاملات نشان می‌دهد که روند فعلی بازار با کاهش قیمت‌ها همراه بوده است. این افت قیمتی به‌ویژه در قواره‌های استاندارد مانند طلای هجده عیار خود را به صورت واضح نشان داده است.

قیمت طلای دست دوم و رکورد جدید

طبق آخرین داده‌های دریافتی از بازار فیزیکی، هر گرم طلای دست دوم امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ با رقم دقیق سی و چهار میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست تومان معامله شد. این قیمت‌گذاری که توسط صرافی‌ها و طلافروشان معتبر اعلام گردیده، نشان‌دهنده تغییرات اساسی در ارزش ذاتی فلزات گرانبها در این بازه زمانی است. خریداران و فروشندگان باید این عدد را مبنای محاسبات خود قرار دهند.

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روند نزولی طلای ۱۸ عیار

در بخش دیگر، قیمت طلای هجده عیار نیز تحت تأثیر همان موج کاهشی قرار گرفت و اعلامیه رسمی حاکی از ادامه این ریزش است. تحلیلگران بازار معتقدند که این حرکت نزولی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات بیشتر در هفته‌های آینده باشد. متقاضیان خرید طلا در این شرایط احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند و حجم معاملات به دلیل ترس از افت بیشتر کاهش یافته است.

پیش‌بینی بازگشت به کانال ۲۴ میلیون

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که طلا برای برگشت مجدد به کانال ۲۴ میلیون تومانی آماده شده است. این سناریو بر اساس بررسی الگوهای تکنیکال و فشارهای عرضه و تقاضا شکل گرفته است. اگرچه قیمت فعلی بالاتر از این مرز است، اما انتظار می‌رود با تثبیت وضعیت بازار، این هدف نهایی محقق شود.

تأثیر عوامل کلان بر قیمت سکه

علاوه بر طلا، قیمت سکه نیز همسو با سایر اجزای بازار واکنش نشان داده است. نوسانات ارزی و سیاست‌های بانک مرکزی نقش مستقیمی در تعیین قیمت تمام شده سکه دارد. مصرف‌کنندگان نهایی سکه باید منتظر تصمیمات بعدی حاکمیت باشند تا جهت اصلی بازار مشخص گردد.