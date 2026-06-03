قیمت دلار در روز سهشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ با رشد دو هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به رقم ۱۷۴ هزار تومان رسید. این قیمت در حالی اعلام شد که بازار ارز در روزهای اخیر تحت تاثیر سیگنالهای سیاسی قرار گرفته است.
قیمت دلار در معاملات روز سهشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ با رقم ۱۷۴ هزار تومان بازگشایی شد و نسبت به آخرین معامله روز سهشنبه رشد دو هزار تومانی داشت.
این در حالی است که دلار روز گذشته نیز معاملات را در محدوده ۱۷۴ هزار تومان آغاز کرده بود، اما در ادامه با عقبنشینی به کانال ۱۷۲ هزار تومانی بازگشت. بازار ارز در روزهای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر سیگنالهای سیاسی قرار گرفته است. اخبار منتشرشده از روند مذاکرات ایران و آمریکا همچنان ضد و نقیض است و معاملهگران تصویر روشنی از آینده این گفتوگوها در اختیار ندارند.
گفتنی است برخی گزارشها از ادامه بررسی پیشنهادهای طرفین حکایت دارد و برخی دیگر از کند شدن روند مذاکرات و افزایش اختلافات میان دو طرف خبر میدهند. همین فضای مبهم موجب شده بخشی از فعالان بازار برای پوشش ریسک، به سمت خرید ارز حرکت کنند. در سوی دیگر بازار، یورو در کانال ۲۰۰ هزار تومانی معامله میشود و نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است. قیمت دلار توافقی امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ تغییر قابل توجهی نداشت.
بر این اساس، قیمت دلار توافقی با افت محدود یک تومانی، در سمت فروش ۱۴۷ هزار و ۱۸۹ تومان و در سمت خرید ۱۴۵ هزار و ۸۶۴ تومان اعلام شده است
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