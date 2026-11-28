جزئیات قیمت طلا و سکه در ۷ آذر ۱۴۰۵، رسیدن دلار به کانال ۲۹۵ هزار تومان و سکه امامی به ۲۶۷ میلیون تومان همراه با تحلیل بازار.

قیمت طلا و سکه در بازار ایران در تاریخ شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ وارد فاز صعودی پرقدرت شده است. این رشد قیمتی ناشی از افزایش ارزش ا ونس جهانی طلا و همزمانی آن با جهش نرخ دلار در بازارهای داخلی است. دلار آمریکا در این روز معامله شد و توانست به کانال تاریخی ۲۹۵ هزار تومان دست پیدا کند که این امر سیگنال قوی برای افزایش قیمت طلا داد. به دنبال این تحولات، طلای داخلی نیز به کانال ۲۶ میلیونی راه یافته است. در نخستین روز معاملاتی هفته، تمامی قطعات سکه با افزایش قیمت مواجه شدند و تنها استثنا سکه گرمی بود که قیمت ثابتی داشت. این تغییرات نشان‌دهنده فشار تقاضای بالا در بازارهای مالی ایران است.

تحلیل عوامل موثر بر قیمت طلا

ونس جهانی طلا معاملات خود را با روند صعودی به پایان رساند و روی رقم ۳۶۵۴ دلار بسته شد. این افزایش در قیمت جهانی، همراه با رشد قیمت دلار در ایران، اثرات روانی قابل توجهی بر بازارهای مالی ایجاد کرده است. شرکت‌های تولیدکننده و سرمایه‌گذاران داخلی، اثر تحریم‌های آمریکا را یکی از عوامل اصلی افزایش التهاب در بازار می‌دانند. این عوامل باعث شده است تا تقاضا برای حفظ ارزش پول افزایش یابد و طلا به عنوان یک کالای امن مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط، قیمت طلا در مسیر افزایشی قرار گرفته و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۷۰ هزار تومان رشد داشته است. بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا با افزایش یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی، روی رقم ۱۱۳ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قرار دارد. همچنین طلای ۱۸ عیار با رقم ۲۶ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان معامله می‌شود.

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به روزرسانی قیمت‌های رسمی سکه

اتحادیه طلا و جواهر قیمت‌های جدید سکه را اعلام کرده است که نشان از رشد چشمگیر ارزش آن دارد. قیمت سکه امامی امروز با رقم ۲۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شد. این رقم نسبت به آخرین معاملات روز پنجشنبه رشد یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی را ثبت کرده است. سکه بهار آزادی نیز با افزایش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۲۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفته است. نیم‌سکه با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، به رقم ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. ربع سکه با رشد ۲۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. در مقابل، سکه گرمی بدون تغییر قیمت، همچنان روی رقم ۳۸ میلیون تومان دادوستد می‌شود. این تفاوت در رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای قطعات بزرگ‌تر سکه بیشتر از قطعات کوچک‌تر است.

پیش‌بینی و چشم‌انداز بازار طلا

با توجه به روند صعودی اخیر، تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کنند که طلا و سکه آماده فتح قله‌های قیمتی جدید هستند. رشد دلار و اثر روانی تحریم‌ها، التهاب بازارهای مالی را افزایش داده است. این شرایط می‌تواند در روزهای آینده نیز تداوم یابد و باعث نوسانات بیشتر در قیمت‌ها شود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید با دقت به تحولات بین‌المللی و داخلی نگاه کنند. ورود ۱۴۹ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل و مجوز واردات ۳ هزار اتوبوس برای سال ۱۴۰۵ نیز از دیگر اخبار اقتصادی روز است که می‌تواند بر شاخص‌های کلی بازار تاثیر بگذارد. همچنین آخرین خبرها از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ نیز در حال بحث و بررسی است. با این حال، تمرکز اصلی بازار امروز بر روی قیمت طلا و سکه و تاثیر آن بر معیشت مردم است. هرگونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند مستقیما بر قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد. بنابراین، نظارت دقیق بر قیمت‌ها و پایداری آن‌ها برای تصمیم‌گیری‌های آتی ضروری است.