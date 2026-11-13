قیمت طلا و دلار در بازارهای جهانی و داخلی

بررسی آخرین تغییرات قیمت طلا و دلار آمریکا در بازارهای جهانی و داخلی همراه با تحلیل عوامل موثر بر کاهش یا افزایش قیمت ها

قیمت اونس جهانی طلا و دلار آمریکا در روزهای اخیر با نوسانات قابل توجهی روبرو بوده است. در آخرین داده‌های بازار، قیمت هر اونس طلا در معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۱.۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به رقم ۳۹۱۸ دلار و ۵۹ سنت رسید. این تغییرات قیمتی نشان‌دهنده تحرکات فعال معامله‌گران در واکنش به داده‌های اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی است.

وضعیت قیمت طلا و دلار در بازارهای جهانی

قیمت طلا در روز گذشته پنجشنبه ۲۱ آبان ماه هم‌زمان با افزایش قیمت نفت، به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۵ رسید. این افت قیمت ناشی از نگرانی‌های بازار در مورد تورم بالاتر و احتمال افزایش نرخ‌های بهره بانکی بود. افزایش قیمت نفت همواره تأثیر مستقیمی بر انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی دارد که این موضوع می‌تواند بر تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن تأثیر بگذارد.

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تحلیل بازار مس و کالاهای اساسی

در کنار طلا، قیمت مس نیز با ۱.۸ درصد افزایش، به ۱۰۱۱ دلار و ۶۵ سنت رسید. با این حال، هر دو فلز طلا و مس در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارند. قیمت مس با یک درصد افزایش نیز به ۱۵۳۳ دلار و ۲۹ سنت رسید که نشان‌دهنده رشد هفتگی ملایم برای این فلز صنعتی است. این نوسانات در بازار کالاها نشان‌دهنده تغییرات در تعادل عرضه و تقاضا در سطح جهانی است.

قیمت طلا و سکه در بازار داخلی ایران

در بازار داخلی، قیمت سکه امامی امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و قیمت آن با نوساناتی همراه بود. قیمت طلا ۲۴ عیار نیز در همین روز جمعه ۲۲ آبان اعلام شد و نشان داد که طلا روی دور کاهش قرار گرفته است. قیمت طلا ۱۸ عیار نیز در همین بازه زمانی با ریزش ادامه دار همراه بود که این موضوع توجه مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی را به خود جلب کرد.

چالش‌های انرژی و تاثیر آن بر بازار

علاوه بر بازارهای مالی، مساله کسری گاز نیز به عنوان یک چالش اقتصادی مطرح است. مساله بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز وجود دارد که صنایع فقط ۱۵ درصد گاز مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند. این کمبود انرژی می‌تواند بر هزینه‌های تولید و در نهایت بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات در کشور تاثیر بگذارد.

آخرین اخبار خودرو و کالاهای اساسی

در بخش خودرو، قیمت خودروهای سایپا امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و قیمت خودرو کوییک در این بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین قیمت گوشت قرمز امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ برای گوشت گوسفندی و گوساله به صورت کیلویی اعلام شد. این قیمت‌گذاری‌ها نشان‌دهنده وضعیت بازار مواد غذایی و خودرو در کشور است که همواره تحت تاثیر تورم و سیاست‌های ارزی قرار دارد.