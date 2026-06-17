قیمت دلار امروز با افزایش اندکی همراه شد

قیمت دلار امروز با افزایش اندکی نسبت به روز گذشته همراه شد، اما یورو به روند نزولی خود ادامه داد.

قیمت دلار امروز پس از روزهای متوالی کاهش، با افزایش اندکی همراه شد، اما یورو به روند نزولی خود ادامه داد. قیمت دلار در معاملات امروز خلاف روزهای گذشته که روند کاهشی داشت، با افزایش یک هزار تومانی نسبت به آخرین رقم معاملاتی روز گذشته، تا لحظه نگارش این گزارش روی رقم 157 هزار تومان قرار گرفت.

پیش از این، دلار طی هفته جاری بیش از 22 هزار تومان کاهش یافته بود و امروز توقف موقتی در این ریزش رخ داد. در سوی دیگر بازار، یورو همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرد و با افت دو هزار تومانی نسبت به روز گذشته، روی رقم 180 هزار تومان معامله شد. تحلیلگران معتقدند افزایش امروز دلار بیشتر یک اصلاح موقتی است و نمی‌توان آن را به‌عنوان آغاز یک روند صعودی در نظر گرفت.

بازار همچنان در انتظار شفافیت بیشتر از جزئیات توافق ایران و آمریکا و تاثیرات واقعی آن بر اقتصاد کشور است. از نگاه کارشناسان، تا زمانی که اثرات توافق بر تجارت خارجی، صادرات نفت و وضعیت تحریم‌ها به طور ملموس مشخص نشود، نمی‌توان در مورد آینده بازار ارز قضاوت قطعی کرد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تورم موجود در کشور، ناترازی بودجه و سایر مسائل ساختاری، همچنان دلار را در میان‌مدت و بلندمدت افزایشی نگه خواهند داشت.

قیمت دلار توافقی امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ بیش از سه هزار تومان ریزش را تجربه کرده است. بر این اساس، قیمت دلار توافقی (حواله) با سه هزار و ۱۱ تومان ریزش، در سمت فروش ۱۴۵ هزار و ۶۰۵ تومان و در سمت خرید ۱۴۴ هزار و ۲۹۴ تومان اعلام شده است





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