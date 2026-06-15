قیمت خودرو در بازار امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش قیمتی بین ۲۰ میلیون تا ۹۵ میلیون تومان همراه شده است. خودروی تارا دنده ای با کاهش ۹۵ میلیون تومانی به رقم یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ بازار خودرو های پر تیراژ با اعلائم پایان جنگ و توافق میان ایران و آمریکا با عقبگرد قیمت ها همراه شد و بیشتر محصولات سایپا و ایران خودرو با کاهش قیمتی بین ۲۰ میلیون تا ۹۵ میلیون تومان مواجه شدند، همچنین خودرو ی تارا دنده ای با کاهش ۹۵ میلیون تومانی به رقم یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

در گروه محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک در معاملات امروز بازار تهران به رقم یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد و حدود ۶۰ میلیون تومان با عقبگرد قیمت همراه شد. خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای دنده اتومات در معاملات امروز بازار تهران به قیمت دو میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان معامله می شود و حدود ۵۵ میلیون تومان نسبت به دیروز با عقبگرد قیمت ها همراه شد.

خودروی تارا دنده ای در معاملات امروز بازار خودرو های پر تیراژ به رقم یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان رسید و حدود ۹۵ میلیون تومان با عقبگرد قیمت مواجه شد. خودروی دنا پلاس اتوماتیک در معاملات امروز بازار خودرو های پر تیراژ به قیمت دو میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسید و حدود ۹۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد.

خودروی تارا اتومات در بازار امروز خودرو های پر تیراژ به رقم دو میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان معامله می شود و حدود ۹۰ میلیون تومان ریزش قیمت را تجربه کرد. در گروه خودروسازی سایپا؛ خودروی کوییک دنده ای در معاملات امروز به قیمت یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان معامله می شود و حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد.

خودروی ساینا S در معاملات امروز بازار خودرو های پر تیراژ به نرخ یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان عرضه می شود و حدود ۲۵ میلیون تومان ریزش قیمت داشته است. خودروی شاهین GL در معاملات امروز بازار تهران به قیمت یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان رسید و حدود ۳۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. این کاهش قیمت ها در بازار خودرو های پر تیراژ در پی توافق میان ایران و آمریکا و پایان جنگ رخ داده است.

قیمت ها در روزهای آینده تغییر خواهند کرد و خریداران باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تغییرات قیمت ها تصمیمات خود را بگیرند





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