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قیمت خودروهای ایران خودرو افزایش یافت

اقتصاد News

قیمت خودروهای ایران خودرو افزایش یافت
ایران خودروقیمت خودرومشکلات مالی
📆6/6/2026 7:56 AM
📰EtemadOnline
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مدیرعامل شرکت ایران خودرو گفت که قیمت خودروهای تولیدی شرکت در روزهای اخیر به دلیل مشکلات مالی افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ایران خودرو در گفتگو با خبرگزاری رسمی کشورمان گفت: قیمت خودرو های تولیدی شرکت ایران خودرو در روزهای اخیر به دلیل مشکلات مالی شرکت افزایش یافته است.

وی افزود: این افزایش قیمت به دلیل افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌های تولید است. مدیرعامل شرکت ایران خودرو همچنین گفت: شرکت در تلاش است که قیمت‌های خودروهای تولیدی خود را به سطح قبل از افزایش قیمت برساند. وی افزود: ما در حال تلاش هستیم که قیمت‌های خودروهای تولیدی خود را به سطح قبل از افزایش قیمت برساند و به قیمت‌های قبلی برسیم.

وی همچنین گفت: شرکت ایران خودرو در حال تلاش است که مشکل مالی خود را حل کند و به قیمت‌های قبل از افزایش برسد

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ایران خودرو قیمت خودرو مشکلات مالی اقتصاد تولید خودرو

 

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