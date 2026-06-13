قیمت خودروهای پر تیراژ در بازار امروز

امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ بازار خودروهای پر تیراژ در اولین روز هفته نسبت به اخبار ضد و نقیض مذاکرات ایران و امریکا چراغ سبز نشان داد و بیشتر محصولات سایپا و ایران خودرو با عقبگرد قیمتی بین پنج میلیون تا ۶۵ میلیون تومان همراه شدند.

امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ بازار خودرو های پر تیراژ در اولین روز هفته نسبت به اخبار ضد و نقیض مذاکرات ایران و امریکا چراغ سبز نشان داد و بیشتر محصولات سایپا و ایران خودرو با عقبگرد قیمتی بین پنج میلیون تا ۶۵ میلیون تومان همراه شدند و در این بین خودروی تارا دنده ای با بیشترین کاهش قیمت به رقم دو میلیارد و ۸۵ میلیون تومان معامله می شود.

در گروه محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک در بازار امروز به نرخ یک میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان رسید و حدود ۲۰ میلیون تومان با عقبگرد قیمت همراه شد. خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای دنده اتومات در معاملات امروز بازار تهران به قیمت دو میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان رسید و با کاهش ۲۳ میلیون تومانی مواجه شد.

خودروی تارا دنده ای در معاملات امروز بازار خودرو های پر تیراژ به قیمت دو میلیارد و ۸۵ میلیون تومان معامله می شود و حدود ۶۵ میلیون تومان نسبت به آخر هفته گذشته ریزش قیمت داشته است. خودروی دنا پلاس اتوماتیک در معاملات بازار امروز تهران به قیمت دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید و نسبت به آخر هفته گرشته حدود ۴۵ میلیون تومان عقبگرد قیمت داشته است.

خودروی تارا اتومات در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود و حدود ۲۰ میلیون تومان عقبگرد قیمت را تجربه کرد. در گروه خودروسازی سایپا؛ خودروی کوییک دنده ای در معاملات امروز بازار خودرو های پر تیراژ به قیمت یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان رسید و حدود ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.

خودروی ساینا S در معاملات امروز بازار تهران به رقم یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید و با کاهش پنج میلیون تومانی همراه شد. خودروی شاهین GL در معاملات امروز بازار خودرو های تهران به نرخ یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان عرضه می شود و با کاهش ۱۰ میلیون تومانی مواجه شد





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