قیمت محصولات هوشمند در بازار

در این متن، قیمت برخی از محصولات هوشمند مانند گلکسی S۲۶ اولترا با فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت، گلکسی S۲۵ اولترا با ویژگی مشابه و غیره به همراه سایر مدل‌های محصولات سامسونگ، شیائومی، ردمی، اپل و Samsun되어 آمده است.

قیمت گلکسی S۲۶ اولترا با فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت در بازار موبایل ۴۵۳ میلیون تومان است. گلکسی S۲۵ اولترا با ویژگی مشابه ۲۸۷ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت گلکسی A۰۶ با فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است. گلکسی A۱۶ با قیمت ۲۹ میلیون تومان فروخته می‌شود و نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A۳۶ نیز با قیمت ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت ردمی نوت ۱۴ با فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. ردمی ۱۵ با فضای ذخیره‌سازی مشابه نزدیک چهار میلیون تومان کمتر به فروش می‌رسد.

ایفون ۱۴ با پارت نامبر CH و فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت ۱۸۷ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. آیفون با همین مشخصات ۲۰۶ میلیون تومان قیمت خورده است.

گوشی مدلگلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) ۲۴ میلیون تومانگلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانگلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۴۲ میلیون تومانگلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۵۲ میلیون تومانگلکسی A۳۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانگلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۱۰۴ میلیون تومانگلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۲۸۷ میلیون تومانردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانپوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) ۸۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانآیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) ۲۰۶ میلیون تومانآیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) ۲۷۰ میلیون تومانآیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) ۳۲۰ میلیون تومانآیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) ۴۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار توما





