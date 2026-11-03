رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، بر آمادگی دفاعی کامل، ضرورت کنترل گرانی و ترافیک مرزی و نقش کلیدی انسجام ملی در بازدارندگی استراتژیک تاکید کرد.

محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، در نطق پیش از دستور نشست علنی روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه، با تشریح شرایط منطقه‌ای و داخلی، بر ضرورت حفظ وحدت و آمادگی کامل نظامی و اقتصادی کشور برای مقابله با هرگونه اقدام خصمانه خارجی تاکید نمود.

پیام راهبردی در آستانه یوم‌الله ۱۳ آبان

قالیباف در ابتدای سخنان خود با یادآوری فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یادآور شد که این تاریخ تجلی‌گاه سه رویداد مهم تاریخی است: تبعید حضرت امام خمینی، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸.

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وی با اشاره به ریشه مشترک این وقایع، تصریح کرد که آمریکا همواره به دنبال بلعیدن ایران بوده و در حال حاضر از ابزارهای جنگ نظامی، اقتصادی و شناختی برای مقابله با ایستادگی ملت ایران استفاده می‌کند.

تاکید بر بازدارندگی و آمادگی کامل نظامی

رئیس مجلس با بیان اینکه ایران تسلیم هیچ‌یک از فشارهای دشمن نخواهد شد، خاطرنشان کرد که فرمانده معظم کل قرا راهبرد مقابله با حمله احتمالی را مشخص کرده است.

وی افزود: پاسخ راهبردی به هرگونه خطای محاسباتی دشمن پیش‌بینی‌ناپذیر خواهد بود و بدون رعایت محدودیت‌های جغرافیایی، طومار محاسبات غلط آنان را در هم خواهیم پیچید.

قالیباف با تأکید بر اینکه توپ در زمین آمریکاست، هشدار داد که اگر واشنگتن باز هم دچار خطای استراتژیک شود، با میدانی جدید از جنگ و دشمنی درمانده‌تر مواجه خواهد شد.

نقش محوری انسجام ملی در جنگ روانی و سخت

رئیس قوه مقننه با تکرار این نکته کلیدی که حفظ انسجام ملی قوی‌ترین سلاح در جنگ بعدی و مؤثرترین متغیر بازدارندگی است، خطاب به مسئولان و مردم خواستار اتحاد بیشتر در میدان‌های دفاعی، خدمت و دیپلماسی شد.

وی بر آماده‌باش مرکز در تمام عرصه‌ها برای مبارزه در هر میدان ممکن تأکید کرد و بر پیروزی با همراهی اقشار مختلف مردم ایران تحت رهنمودهای ولی‌فقیه زمانمان ابراز امیدواری نمود.

واکنش مجلس به گرانی و ترافیک مرزی

در بخش دیگری از نطق خود، قالیباف به وضعیت اقتصادی اشاره کرد و گزارش‌های میدانی مبنی بر فشار سنگین گرانی‌های اخیر بر خانواده‌ها را یادآور شد.

وی پراکندگی قیمت‌ها و نبود نظارت قاعده‌مند را از آسیب‌های جدی بازار دانست که زمینه سوءاستفاده سوداگران را فراهم کرده و خواستار نظارت فوری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی بر قیمت‌گذاری‌ها شد.

همچنین رئیس مجلس با اشاره به صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزهای شمال‌غرب و جنوب‌شرق، دستور پیگیری فوری این موضوع توسط کمیسیون‌های صنایع، اقتصاد و ویژه حمایت از تولید را داد تا از خسارت به فعالان اقتصادی و اعتبار تجاری کشور جلوگیری به عمل آید.