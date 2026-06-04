قیصر خواننده موسیقی پاپ به ایران بازگشت و در مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر و اجتماع ایران؛ ذوالفقار علی حضور یافت

قیصر خواننده موسیقی پاپ و سابق لس آنجلسی به ایران بازگشت و در مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر و اجتماع ایران؛ ذوالفقار علی در میدان آیینی امام حسین (ع) تهران حضور پیدا کرد. استقبال از قیصر در این برنامه با شعارهای زنده باد ایران و مرگ بر آمریکا همراه بود.
قیصر خواننده موسیقی پاپ و سابق لس آنجلسی به ایران بازگشت و در مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر و اجتماع ایران؛ ذوالفقار علی در میدان آیینی امام حسین (ع) تهران حضور پیدا کرد.
استقبال از قیصر در این برنامه با شعارهای زنده باد ایران و مرگ بر آمریکا همراه بود. حضور قیصر در این برنامه با شب تولدش همزمان بود و او حضور در ایران و در کنار هموطنانش را بهترین هدیه تولدش عنوان کرد. فعالیتهای او در شبکههای اجتماعی شامل انتشار ویدئوهای تأثیرگذار طی جنگ تحمیلی سوم واکنشهای بسیاری برانگیخت.
اجتماع بزرگ ایران؛ ذوالفقار علی پنجشنبه ساعت ۱۵ تا ۲۲ همزمان با مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر در میدان آیینی امام حسین (ع) برگزار میشود. سخنرانی، مداحی، شعرخوانی و اجرای موسیقی پاپ از بخشهای این برنامه است. همچنین خوانندگان موسیقی پاپ؛ زانکو، احسان یاسین، مجال، شروین معینی و سبطین غلامحسین (خواننده پاکستانی) آثاری را اجرا میکنند که قیصر نیز مهمان این ویژهنامه بود.
رونمایی از اثر جدید امیر برومند و محمد اسداللهی و گروههای تواشیح ایران و جبهه مقاومت، اجرای گروههای سرود و گروههای تواشیح دیگر از دیگر بخشهای این برنامه است
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