قوهقضائیه ایران دو زندانی را به اتهام عضویت در گروهکهای تروریستی و اقدام به ترور اعدام کرده است. این دو نفر سالها با گروهک تروریستی همکاری داشتهاند و عضو هسته مخفی وابسته به گروهک تجزیهطلب بودهاند.
خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوهقضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که «رامین زله» و «کریم معروفپور» را به اتهام «عضویت در گروهکهای تروریستی تجزیه طلب» و «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروههای مجرمانه» ، «تیراندازی و اقدام به ترور» اعدام کرده است.
میزان نوشته این دو نفر «سالها با گروهک تروریستی همکاری داشته و عضو هسته مخفی وابسته به گروهک تجزیهطلب بودهاند» و رامین زله «در اعترافات خود بیان کرده برای ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروفپور همکاری داشته است
