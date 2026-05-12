خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام عبدالجلیل شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ، خبر داد. با اعدام شه‌بخش، شمار زندانیان اعدام‌شده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، طی ۵۶ روز، به دست‌کم ۳۰ نفر رسید.

این در حالی است که سایت حقوق بشری هرانا پیش‌تر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۲ زندانی را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرد. به این ترتیب، روند اعدام زندانیان با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی ۵۶ روز گذشته رسید.

رسانه قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام شه‌بخش با اتهامات «بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باغی انصارالفرقان» و پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت اجرا شده است





