قوه قضائیه با تمرکز بر بازاجتماعی‌سازی، کارهای آموزشی و جایگزین‌های حبس، ورودی زندان‌ها را ۱۱.۲٪ کاهش داده و مهارت‌آموزی زندانیان را ۷۵٪ ارتقاء داده است.

قوه قضائیه در چارچوب مأموریت‌های هفتگانه سند تحول و تعالی قضایی، تمرکز خود را از صرفاً اجرای مجازات به مسیر بازاجتماعی‌سازی و اصلاح رفتار مجرمان گسترش داده است.

این رویکرد، که ریشه در تعالیم اسلامی، مفاد قانون اساسی و سیاست‌های تحول‌ساز قضایی دارد، با ارائه برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، دینی و مهارتی برای زندانیان، سعی در آماده‌سازی آنان برای بازگشت شایسته به جامعه دارد. سازمان زندان‌ها به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه، مسئولیت اصلی اجرای این برنامه‌ها را بر عهده داشته و با ترکیب اقدامات تأمینی، تربیتی و توانمندسازی، فضایی فراهم می‌کند که زندانیان پس از اتمام حکم، بتوانند با عزت و شرافت در جامعه حضور یابند.

آمارهای عملکردی دوره پنج‌ساله منتهی به سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ورودی به زندان‌ها نسبت به دوره مشابه قبلی ۱۱.۲ درصد کاهش یافته و این تغییر مثبت همانند یک نشانگر واضح از اثر بخشی سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم، حبس‌زدایی و استفاده از جایگزین‌های قانونی حبس است. گسترش استفاده از پابندهای الکترونیکی، بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی و اعمال مجازات‌های جایگزین برای جرایم کم‌خطر، به‌طور مؤثری به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمک کرده‌اند.

علاوه بر این، با صدور قرارهای متناسب برای متهمان، ورودی‌های زندان ۲.۵ درصد کاهش یافته و متوسط جمعیت متهمان ۱۳ درصد کمتر شده است، که نشانگر مدیریت هدفمند و هوشمندانه جمعیت کیفری می‌باشد. یکی دیگر از دستاوردهای برجسته، رشد چشمگیر مهارت‌آموزی و اشتغال زندانیان است. در همان دوره پنج‌ساله، تعداد دوره‌های حرفه‌آموزی و اشتغال ۷۵ درصد ارتقاء یافته و گواهینامه‌های مهارتی ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند.

تأسیس مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه‌ای، راه‌اندازی بیش از ۵۵ کارگاه صنعت‌محور در ۲۵ استان و ارتقای دستمزدهای زندانیان تا ۲۲۳ درصد، باعث شده است که میانگین اشتغال زندانیان نسبت به دوره قبل ۷۵ درصد رشد داشته باشد. این دستاوردها نه تنها به کاهش تکرار جرم و ایجاد امنیت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌های اشتغال پس از آزادی را نیز بهبود می‌بخشد.

به‌گونه‌ای که قوه قضائیه، علاوه بر اجرای وظیفه قانونی‌اش در برخورد با جرم، به‌عنوان عاملی فعال در تقویت مهارت‌ها، ارتقای شغل‌پذیری و تسهیل بازگشت سالم محکومان به جامعه شناخته می‌شود





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